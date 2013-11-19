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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 16:42 BJT

中港个股：中国铝业副总裁李东光呈辞，因个人原因接受有关部门调查

路透香港11月19日 - 中国最大铝生产商--中国铝业 周二称，公司副总裁李东光因个人原因接受有关部门调查，并已辞去上市公司职务及停止履职。

中国铝业在上海交易所的声明并称，有关事项对公司无重大影响，而公司生产运营一切正常。

根据中铝的网页介绍，李东光还担任中铝国际贸易有限公司总经理，中铝物资供销有限公司总经理。

中铝H股今天收跌1.74%，报2.83港元；其A股跌0.25%，报3.97元人民币。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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