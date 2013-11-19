路透伦敦11月19日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：昨日升至1.3500美元上方，可能进一步上探50日移动平均线和1.3620美元。前景变得略为不确定，但只要能维持在1.3620美元下方，就还是有可能下探1.3000美元，符合10月底当周空头吞噬的型态。当前的支撑水准在1.3435美元，该水位由欧洲央行降息后的低点1.3300美元延伸而来。
美元/日圆：美元在9月高点100.60日圆附近遭逢部分阻力，美国长期收益率仍旧疲软，朝99.20日圆回跌的风险仍在。若突破100.60日圆，下一道阻力在103.75日圆，其后为105.00日圆。若美元跌破99.20日圆，可能会进一步下探98.50日圆。支撑水准仍在略低于200日移动平均97.80日圆，和2月25日低点延伸出的趋势线支撑97.20日圆。
欧元/英镑：持续显现疲弱态势，但仍在广泛的区间内波动，支撑约在本月低点0.8320英镑，阻力在0.8470英镑。尽管处于长期趋势线阻力0.8540英镑下方，欧元的风险偏向下探0.8320和0.8280英镑，后者为2012年低点至今年高点走势的50%回档位。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3515 1.3503 +0.09 +2.43 1.3194
美元/日圆 99.80 99.98 -0.18 +15.06 86.74
欧元/日圆 134.86 135.06 -0.15 +17.83 114.45
美元/瑞郎 0.9121 0.9129 -0.09 -0.37 0.9155
英镑/美元 1.6110 1.6108 +0.01 -0.87 1.6251
美元/加元 1.0427 1.0426 +0.01 +5.10 0.9921
澳元/美元 0.9419 0.9376 +0.46 -9.37 1.0393
新西兰元/美元 0.8349 0.8333 +0.19 +0.80 0.8283
欧元/瑞郎 1.2328 1.2328 +0.00 +2.10 1.2075
欧元/英镑 0.8388 0.8383 +0.06 +3.38 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.9288 8.9290 -0.00 +4.09 8.5777
美元/挪威克朗 6.1123 6.1226 -0.17 +9.87 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王冠中; 审校 隋芬)