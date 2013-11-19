路透基点：台湾恒耀工业贷款案规模提高，22家放款机构参贷--RLPC

路透香港11月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，汽车零组件厂商恒耀工业股份有限公司的三年期贷款已由15亿台币提高至18亿台币。
22家放款机构加入此案。七家牵头行兼簿记行为：中国信托商业银行(1.425亿台币)、台北富邦银行(1.425亿台币)、玉山银行(1.2亿台币)、台湾土地银行(1.2亿台币)、兆丰国际商业银行(1.2亿台币)、台新银行(1.2亿台币)、及合作金库银行(1.2亿台币)。
元大银行(9,000万台币)、万泰银行(7,800万台币)、东亚银行(7,200万台币)、台湾银行(6,000万台币)、永丰银行(6,000万台币)、彰化银行(6,000万台币)、华南银行(6,000万台币)、大众银行(6,000万台币)及台湾企银(6,000万台币)以副牵头行头衔加入。
中华票券金融(6,000万台币)、万通票券金融(6,000万台币)、国际票券(6,000万台币)、兆丰票券(6,000万台币)、新光银行(4,500万台币)及台中商业银行(3,000万台币)亦参贷。
11月6日举行签约。
贷款分为三部分，A部分为6亿台币定期贷款，B部分为9.60亿台币循环贷款，以美元或台币动用皆可，C部分为2.40亿台币商业票据担保，只开放票据金融公司加入。
A部分及B部分的台币利率为两年期邮政储金利率加码80个基点，税前最低利率2%，美元利率为六个月期台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)加码100个基点。
承诺1亿台币或以上者，前端费25个基点，承诺低于1亿台币者，费用15个基点。
若A部分动用额度不到80%，支付一笔15个基点的承诺费，B及C部分若动用不到50%，承诺费为15个基点。
A部分分五期每半年不等额偿还：7.5%(第1-4期)、70%(第5期)。
资金将用于2011年1月签署的一笔21.6亿台币三年期贷款再融资，这笔贷款的台币利率为两年期邮政储金利率加码75个基点，美元利率为新加坡银行间拆借利率(Sibor)加码90个基点。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)