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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 17:13 BJT

欧元区经济：正在改善，但形势脆弱且通胀处于低位--ECB普雷特

路透法兰克福11月19日 - 欧洲央行执委普雷特周二表示：

* 欧元区经济的周期性上升态势可确认

* 货币政策有局限性；货币政策措施并未经济成长的本源

* 基本面正在改善，但形势仍旧脆弱

* 经济增速温和但平稳,脆弱

* 货币和信贷状况疲弱

* 通胀处于低位，通胀预期牢牢受控 (完)
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