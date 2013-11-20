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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 09:09 BJT

中国公开市场：今日仍可上报正/逆回购，及三个月央票需求--业内人士

路透北京11月20日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可继续上报正/逆回购以及央票需求，具体包括28天期正回购、14天逆回购和三个月央票需求。

在市场对中国央行放水的热切期盼中，公开市场周二逆回购规模较上周同期大幅扩张，录得逾一个月来单日操作新高。不过市场人士表示，当日量级难助银行间资金的紧势现实质改善。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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