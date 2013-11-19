专家观点：从“重复囚徒博弈”审视中美能源与气候合作

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供，选自“中美能源与气候合作博弈：深化与突破”一文，作者田慧芳系中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员。)

路透上海11月19日 - 当前中美能源气候领域的合作正通过一系列双边和多边合作机制和项目形式不断深入，并在气候变化国际谈判等多边场合保持了紧密沟通，相关协调合作已经成为中美关系一大亮点。但由于立场、政策、市场环境等存在的显着差异，中美在促进共同的能源与气候安全方面存在竞争与合作并存、共同利益与相悖利益交织的局面。

中美战略与经济对话下能源与气候变化方面既有合作又有分歧。合作方面取得的进展包括：

一、从针对性、排它性转向竞争加合作，合作逐渐被提升到两国战略的新高度。在第五轮中美战略与经济对话上，中美双方第一次给这两个重要议题设了专题工作组，而且双方的四位主持人也首次全部直接参与到这两个议题对话中来。

二、规范性的能源合作框架已经搭台，为中美未来深化合作提供了制度保障。中美双方目前已经签署了多个政府/部门间合作协议，创建了中美油气论坛、中美能源政策对话和中美可再生能源工业论坛三个双边机制，五国能源部长会议、全球核能合作伙伴计划（GNEP）部长级会议和国际先进生物燃料大会三个多边机制，以及一个研究中心——中美清洁能源联合研究中心，一个企业平台——中美能源合作项目（ECP）。

三、合作由沟通释疑阶段向实施阶段迈进。中美双方签署了《能源监管合作谅解备忘录》以扩展在电力、石油、天然气等问题上的合作。美国就建立非常规石油和天然气领域的法律和监管框架，包括加强部门协调、为天然气基础设施建设（如处理设施和管线）提供监管激励、推动天然气定价市场化以促进国内生产等与中国加强合作。

中美能源与气候合作中的分歧点表现在如下几方面：

一、当中国向欧美寻求技术支持时，常被美国以技术多为私营企业所拥有、中方在知识产权方面保护不力、涉及国家安全为由拒绝无偿或低价转让。

二、2008年全球金融危机后，美国和中国的经济摩擦日益增多，突出表现为打着公平贸易的旗号，利用WTO等规则实行贸易保护，采取反倾销、反补贴和绿色贸易壁垒等措施，并向新能源产业扩展。

三、中美合作经常在所需投入、期望值等方面难以做到完全匹配。

能源安全与气候变化等全球性问题是包括中美等大国在内的所有国家都面临的公共问题。而这些公共问题的国际合作在一次性博弈中，参与方由于承担成本和分享收益上的不均等及利己考虑，往往选择采取不合作策略，从而使合作陷入囚徒困境僵局。为破解困境，参与方往往会进行反复多回合的谈判。

实证经验表明重复博弈的结果往往受以下策略影响：一是双方地位是否相对平等；二是是否相互信任；三是是否存在共同利益；四是在面对对方背叛行为是否采取了针锋相对的报复行为，这种“一报还一报”（tit for tat）策略被证明是各种状况下的最有效战略；五是在反击报复后是否足够宽容重新恢复合作；六是是否让未来变得足够重要；七是是否存在共同的外部压力；八是信息沟通是否通畅透明。中美能源与气候合作就是一个典型的“重复囚徒困境博弈”过程。

“重复囚徒困境博弈”下中美能源与气候合作存在分歧，症结主要表现在：意识形态及立场差异以及信息沟通不畅等，导致双方在能源安全与气候合作方面无法认同对方的行为模式；在清洁能源技术和气候融资领域身份的不对等；面对贸易制裁时中国的消极应对。

如何继续推进务实合作，如何在僵持的领域取得谈判进展？阿克塞尔罗德的“重复囚徒博弈”给出的启示是：

第一、中国要率先表现出合作的诚意，不首先背叛，增强信任。在中美在气候变化问题认识上存在的差异短期难以根本消除的情况下，应该尊重甚至承认对方观点的合理性，创造良好的合作氛围，避免使这些分歧成为务实性合作的障碍。长时间重复的博弈是促进合作的有效因素。

第二、深化双方在能源与气候变化领域看得着的共同利益，包括载重汽车和其他汽车排放、智能电网、建筑、工业和运输能效合作、共同开发碳捕集和储存（CCS）技术和页岩气开发和开采等方面的合作。

第三、增大未来收益预期，促进清洁技术的转让。中美之间需要建立一整套的合作机制。比如成立专门处理双方的技术转让的独立机构、设立双边或多边投资基金，以低息贷款或者是投资形式促进技术传播；另一方面引入公私合作关系（PPP），通过公共资本（公共财政和各种基金）和资本市场嫁接，或者吸引风险投资进行资本市场的运作，鼓励私人投资者投资清洁技术研发、清洁生产和低碳生产等领域，形成国内资金的倍增效应。

第四、协商未果情况下，中国应该积极主动做出快速反应，甚至包括采取报复性反制裁措施。报复性行为通过不断博弈准确传递给对方，有助于长期合作的形成。

第五、探索建立新型三边合作共赢模式，推动气候变化务实合作。尝试建立一个包含考虑中美欧三方的小规模多边气候变化合作机制，减少潜在的冲突和误解。