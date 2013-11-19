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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 18:23 BJT

德国数据：11月ZEW经济景气判断指数升至四年高位

“德国经济预期已好几个月维持在高档，”ZEW主席Clemens Fuest指出。“欧元区经济展望略有改善，可能是原因之一。”

路透访问38位分析师，平均预估指数升至54.0，预估值区间为48.0-57.8。ZEW指出，指数是根据对265位分析师及投资人的调查得出，调查期间为11月4日至11月18日。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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