中国债市：10年国债收益率创逾八年新高，逆回购放量难挽市场信心

路透上海11月19日 - 中国央行公开市场周二逆回购操作虽然明显放量，但仍难挽回债市信心，银行间现券仍疲弱不堪，基准10年国债收益率盘中创逾八年半来新高，国债期货则收创上市以来新低。

市场人士表示，七天逆回购放量救急的意味较浓，对缓和资金面效果也有限，政策基调仍未见放松，而随着利率市场化进一步推进，金融机构负债成本逐步抬升的可能性较大，债市利率中枢的上移空间仍存。

“10年国债差不多4.68%了，大家基本上都是浮亏了，只能挺着了，明天还有10年国债的招标，现在一发新债市场就害怕。”华东一银行交易员表示。

他并表示，券价的快速下跌令市场参与者损失惨重，不少机构在触发风控限制后被迫止损，不过亦有一些机构仍对后市存有希望，并通过寻找下家“过券”的方式，卖出后再接回，期盼等到春天来临。

他还谈到，市场近期一直有传闻称银监会将出台关于同业业务规范的9号文，其中对银行投资非标资产可能会有所限制，如果属实，或将对债市有一定支撑，但在没有明确之前，现券很难走出泥沼。

在市场对中国央行放水的热切期盼中，公开市场周二逆回购规模较上周同期大幅扩张，录得逾一个月来单日操作新高。不过市场人士表示，今日量级难助银行间资金的紧势现实质改善。

银行间市场主要回购利率周二大挫，除央行公开市场逆回购规模明显增加，对信心有所提振外，具有指导意味的偏低开盘价亦有助力。不过因逆回购总量绝对值较少资金供不应求局面并未完全改善，总体未脱紧势。

剩余期限约9.77年的固息国债130018券 最新成交在4.63%，与上日尾盘持平，不过盘中最高冲至4.68%，创2005年3月份以来新高。

国债期货市场五年期主力合约 收报90.940元人民币，较上日结算价跌0.446元，或0.46%，成交3,584手，盘中最低价90.930元，与收盘价一道均刷新上市以来新低。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.1376 4.9298

上日 4.5971 5.4447

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.3288/4.2738

国债参考率报价 4.1269/4.0625

金融债参考率报价 5.1125/5.0413(完)

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