更新版 1-中国货币市场：回购利率大跌但资金未脱紧势，逆回购量增信心有所提振

(新增收盘数据)

路透上海11月19日 - 中国银行间市场主要回购利率周二大挫，除央行公开市场逆回购规模明显增加，对信心有所提振外，具有指导意味的偏低开盘价亦有助力。不过因逆回购总量绝对值较少资金供不应求局面并未完全改善，总体未脱紧势。

他们并指出，在例行的财政存款投放未大量出现前，市场流动性料继续相对紧张，加之本周四还有400亿元人民币国库现金到期，谨慎心态不能消除。当然，央行公开市场在周四是否会有操作，也值得关注。

上海一银行交易员表示，资金情况较上日略好，但隔夜回购仍高踞在4%上方。“还说不上是实质性变化。毕竟(逆回购绝对)量也不算大。”

至于在逆回购操作公布前就已开盘的回购利率大挫，她认为，一方面是预期应该有逆回购，信心回升的作用，另外也不排除有机构受意指导做市，以达到稳定市场的目的。

在央行公开市场逆回购操作量公布之前，质押式回购利率中隔夜、七天等品种开盘即均跌逾60个基点(bp)。

华北一银行交易员补充说，总的来说，目前资金仍供不应求。虽然有按加权价格借到资金，但也有在加权价上加点成交，显示偏紧的状况未能从根本上得到改善。

另外，尽管央行此前连续两周周四暂停14天期逆回购操作，市场对本周四央行放水的期望却仍在。

“如果明天做(逆回购)，那肯定是利好。但即使做了，估计也是短期限的，过一段时间应该就有财政存款投放了。”上述上海交易员指出。

央行公开市场今日进行了350亿元的七天期逆回购操作，中标利率持平于4.10%；上周同期操作规模仅为90亿元。

此外，本周四将有400亿元的财政国库现金存款到期，而至目前，还没有新的发行公告发布。这意味着，当天将有等量资金将从市场被收走。

今日银行间市场质押式回购总成交量至6,898.23亿元，较上日的6,513.63亿元有所放大；其中隔夜品种成交为5,191.91亿元，较上日的5,382.93亿元稍减。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.1376 4.5971 -45.95 5,191.91

七天 4.9298 5.4447 -51.49 1,232.64

14天 5.6243 6.2854 -66.11 245.42

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8250 3.2200 +39.50 --

七天 5.8000 5.4150 +38.50 --

14天 5.9750 4.6500 +132.50 --

回购定盘利率

其中:隔夜 4.2000 4.5500 -35.00 --

七天 4.9000 5.4000 -50.00 --

14天 5.7300 6.2000 -47.00 --

Shibor

其中:隔夜 4.0750 4.5130 -43.80 --

七天 4.8300 5.3570 -52.70 --

三个月 4.7100 4.7095 +0.05 --

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