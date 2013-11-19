中国央行：将基本退出常态式外汇干预，有序扩大人民币浮动区间--周小川

中国汇市：人民币早盘微跌短期料延续区间波动，关注美国汇率报告
路透上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价微跌，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。
路透北京11月19日 - 中国人民银行行长周小川称，央行将基本退出常态式外汇市场干预，并有序扩大人民币汇率浮动区间。
周小川在中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本中撰文指出，继续完善人民币汇率市场化形成机制，发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用；进一步发挥市场汇率的作用，抓住有利时间窗口加快实现人民币资本项目可兑换。
“根据外汇市场发育情况和经济金融形势，有序扩大人民币汇率浮动区间，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”周小川撰文指出。
他称，在条件成熟时取消QFII和QDII的资格和额度审批；中期全面实现利率市场化，健全市场化利率宏观调控机制。（完） (发稿 李然; 撰写 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价微跌，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
路透上海4月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8912元附近，较上日贬值约261点。