中国央行：将基本退出常态式外汇干预，有序扩大人民币浮动区间--周小川

路透北京11月19日 - 中国人民银行行长周小川称，央行将基本退出常态式外汇市场干预，并有序扩大人民币汇率浮动区间。

周小川在中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本中撰文指出，继续完善人民币汇率市场化形成机制，发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用；进一步发挥市场汇率的作用，抓住有利时间窗口加快实现人民币资本项目可兑换。

“根据外汇市场发育情况和经济金融形势，有序扩大人民币汇率浮动区间，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”周小川撰文指出。