更新版 1-台湾货币市场：短率仍在低位游走，年内短票很少鼓励资金跨年

* 银行间资金充裕

* 票券商优先卖出跨年短票，以量制价

* 年内短票量很少 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 高洁如

路透台北11月19日 - 台湾银行间短率周二仍在低位。时序进入月中，但市场的资金仍旧相当充裕，票券商也积极推出跨年票源以预先准备年关资金。

他们表示，由于市场的资金一直很多，票券商推出较多的短票量，而非增加利率，优先卖跨年以后落点的短票，利率在0.62-0.63%，藉此吸引更多的资金配置年后。由于多钱的银行一直不少，压力较大的只能优先将资金落点拉长，以求减轻资金配置的压力。

〞虽然今天钱没有昨天那么多，但是一点也不缺，〞一家小型民营银行资调人士称。

也有银行表示，今日市场资金需求小幅上扬，新进场拿钱的不论外商、本地都有，只不过，拆入的天期都相当地短，可以看出是基于短期的资金调度需求，并非长期的需要。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日亦同。今日区间暂在0.295-0.40%，上日收在0.295-0.39%；一周拆款利率在0.380-0.43%，上日收在0.380-0.450%。

**年内短票很少**

短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，目前将年内的短票数额降到低档，面对索票急切的客户，则以降低利率为筹码，而资金充沛的银行也只有接受。

“ 我们其实是想留着短天期的票，可以用拆款来养。”上述票券商资金调度人士说。

票券商资金调度人士表示，市场资金相当充裕，不论银行、国库资金都很多，日前财政部宣布第四季国库券发行金额较前季为少，也使得市场的筹码更形减少。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.61-0.63%，与上日同。另有大型票券商报价两个月天期短票利率为0.62%、三个月短票利率则为0.63%，今日也大致不变。

台湾央行周二公布，今日共发行4,212亿台币存单，相较存单到期4,218亿台币，存单发行余额减6亿台币。

本周存单到期总额为1兆(万亿)7,613.5亿台币，本周余日落点分别为周三1,654.2亿，周四4,027.9亿以及周五914.7亿台币。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为负78亿台币，累计超额准备为746亿，加计前期1%的超额准备为2,056亿台币。

**RP利率持稳不变**

债券市场附买回(RP)成交利率持稳未变。资金调度人士指出，除银行端资金持续偏多外，投信也因申购款流入而积极找券，不过多数客户对利率下调仍有抗性，使得RP利率仍维持在既有区间不变。

证券商表示，虽然银行仍偏好落点在月内的券，但以目前资金较为浮滥的情形来看，下周月底的例行紧缩效应料将轻微。

〞月内、跨月利率都一样，反正都那么松，没差啦。〞一证券商交易员说。

另一证券商交易员则提及，昨日有投信因流入逾10亿台币的申购款而急于找券，不过并未因此接受较低利率的安排。由于月底将届，接下来12月又是季底，预料年底前RP利率难有下调空间。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%，部分低至0.57%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，落点在月内已部分低至0.67%。

议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，区间大致同于上日。