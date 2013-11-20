版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 11:56 BJT

《Russell专栏》中国需求在黄金市场的独角戏或难再唱下去

看来印度需求在中短期内不会卷土重来，尽管有证据显示，政府限制措施导致存在一些无法释放的需求。

印度已逐渐将黄金进口税调升至10%，并对再出口征收20%的税，作为其降低经常账赤字的举措之一。

黄金仅次于原油是印度第二大进口品，然而与石油不同，黄金对经济而言并非至关重要。

全印宝石珠宝贸易联合会(All India Gems and Jewellery Trade Federation)数据显示，印度实货黄金溢价增长，本周较伦敦金价每盎司高120美元，高于前周的80美元。

尽管到了通常会提振需求的传统结婚和假日季，印度黄金进口也在减弱。

11月12日经济时报援引交易商数据报导称，10月黄金进口量约为23吨。

印度进口受到控制，加之中国在明年春节过后买需可能放缓，很难看到金价有大幅走高的理由。

当然，整体市场并没有消化美国宽松货币政策最终导致通胀失控及政府破产的可能性。

量化宽松缩减的确看来已推迟至明年某个时点，但对黄金带来的真正推动力还将进一步推后。

目前，中国似乎在独力支撑金价走高，中国购金量数据在未来几个月将是更为重要的因素。(完) (译文审校 侯向明/李爽/隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐