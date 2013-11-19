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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 18:24 BJT

表格：OECD对于全球主要国家和地区的最新GDP增长预估

路透巴黎11月19日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二发布对全球主要国家和地区的国内生产总值(GDP)增长率最新展望及历史预测。以下为详细数据(均为较上年百分比变动):

实质GDP 5月预估

2013 2014 2015 2013 2014

澳洲 2.5 2.6 3.1 2.6 3.2

奥地利 0.4 1.7 2.2 0.5 1.7

比利时 0.1 1.1 1.5 0.0 1.1

加拿大 1.7 2.3 2.6 *2.0 2.3

智利 4.2 4.5 4.9 4.9 5.3

捷克 -1.5 1.1 2.3 -1.0 1.3

丹麦 0.3 1.6 1.9 0.4 1.7

爱沙尼亚 1.0 2.4 4.0 1.5 3.6

芬兰 -1.0 1.3 1.9 0.0 1.7

法国 0.2 1.0 1.6 *0.3 0.8

德国 0.5 1.7 2.0 *0.7 1.9

希腊 -3.5 -0.4 1.8 -4.8 -1.2

匈牙利 1.2 2.0 1.7 0.5 1.3

冰岛 1.8 2.7 2.8 1.9 2.6

爱尔兰 0.1 1.9 2.2 1.0 1.9

以色列 3.7 3.4 3.5 3.9 3.4

意大利 -1.9 0.6 1.4 *-1.8 0.4

日本 1.8 1.5 1.0 *1.6 1.4

韩国 2.7 3.8 4.0 2.6 4.0

卢森堡 1.8 2.3 2.3 0.8 1.7

墨西哥 1.2 3.8 4.2 3.4 3.7

荷兰 -1.1 -0.1 0.9 -0.9 0.7

新西兰 2.3 3.3 2.9 2.6 3.1

挪威 1.2 2.8 3.1 1.3 3.0

波兰 1.4 2.7 3.3 0.9 2.2

葡萄牙 -1.7 0.4 1.1 -2.7 0.2

斯洛伐克 0.8 1.9 2.9 0.8 2.0

西班牙 -1.3 0.5 1.0 -1.7 0.4

瑞典 0.7 2.3 3.0 1.3 2.5

瑞士 1.9 2.2 2.7 1.4 2.0

土耳其 3.6 3.8 4.1 3.1 4.6

英国 1.4 2.4 2.5 *1.5 1.5

美国 1.7 2.9 3.4 *1.7 2.8

欧元区 -0.4 1.0 1.6 -0.6 1.1

OECD 1.2 2.3 2.7 1.2 2.3

全球 2.7 3.6 3.9 3.1 4.0

巴西 2.5 2.2 2.5 2.9 3.5

中国 7.7 8.2 7.5 *7.4 8.4

印度 3.0 4.7 5.7 5.3 6.4

印尼 5.2 5.6 5.7 6.0 6.2

俄罗斯 1.5 2.3 2.9 2.3 3.6

南非 2.1 3.0 3.7 2.8 4.3

注：数据经过工作日调整。

* 来自OECD 9月仅针对大型经济体发布的中期预测报告。(完) (编译 隋芬; 审校 田建华)
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