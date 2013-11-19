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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 18:55 BJT

欧洲金融：欧洲央行降息是经济存在诸多问题的讯号--ZEW经济学家

“(现况指标下滑的)另一个原因可能是欧洲金融体系脆弱，若从产业的层面来观察，也可以看到这一点，”他说。

“对于银行业的预期在降息后大幅恶化，是因为此举被视为金融业脆弱的讯号。”

“对银行业来说，这负面的讯号相当意外。其中一种解读方式就是欧洲整体银行体系都很脆弱。”

ZEW的11月德国投资人和分析师信心指数升至54.6，为2009年10月以来最高水准，上月为52.8。路透调查的38名分析师原预估指数升至54.0。

该指数是对265位分析师和投资人在11月4-18日所做的调查所得出。ZEW表示，有88人是在欧洲央行11月7日降息前回覆。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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