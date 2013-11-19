CNH动态：市场期待汇改也能超预期，周小川表态激励CNH创新高

路透香港11月19日 - 香港人民币即期汇价 周二小幅继续上涨，与境内即期收盘微跌走势反相。尤其在午后中国央行行长讲话的报道出来后，市场期待是否也有超预期的政策出台，CNH因此一度迅速上扬近200个点子，并创离岸市场历史新高。

本地时间下午4:00后，离岸人民币即期市场上，数分钟内，大量美元卖盘涌出， 一度迅速上扬近200个点子，即期一度上破6.0480，并有少数成交。

下午近4:00，MNSI报导援引中国人民银行行长周小川称，中国央行将扩大人民币日交易波幅，并将建立有管理的人民币浮动汇率；并称中国将开放资本账户，但会在必要时进行暂时性限制等。

“即期一度破了6.0480，报价竟然有6.0389，速度下的太快（美元走跌），4点钟后美元卖盘一下子涌出，价格开始乱蹦，”一位中资大行外汇交易员称，“大家看了MNSI的报道，以为是十八大后汇率改革又有了新进展，一下子兴奋了。”

路透经多方了解后获悉，周小川在今日发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》辅导读本中撰文指出，央行将基本退出常态式外汇市场干预，并有序扩大人民币汇率浮动区间。

周小川撰文并指出，要继续完善人民币汇率市场化形成机制，发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用；进一步发挥市场汇率的作用，抓住有利时间窗口加快实现人民币资本项目可兑换。“根据外汇市场发育情况和经济金融形势，有序扩大人民币汇率浮动区间，增强人民币汇率双向浮动弹性…。”

“其实这些讲话，周行长在历次讲话中也都讲过，但这次CNH市场反应这么大，主要是因为11月15日的决定超出市场预期，大家以为汇率改革也呼之欲出了，市场反应有点过激，后来有所平复。”另一位中资银行外汇交易员称。

本地时间下午6:02时，离岸人民币 报6.0649，午盘一度创历史新高点，盘中在6.0573-6.0710，上日尾盘在6.0700；此与在岸今日收盘 微跌收在6.0927，价差有所拉大，为278个点子，上个交易日尾盘约为224点子。

“离岸人民币兑美元近期一直处小幅升值中，海外资金转为看好，如果央行退出常态式外汇市场干预，近期人民币还是会维持升势。”一位外资银行研究人士称。

中国上周五发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，将完善人民币汇率市场化形成机制，推动资本市场双向开放，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，加快人民币资本项目可兑换。

人民币兑美元一年期NDF 报6.1440/6.1490，较上一交易日收盘6.1510走强0.11%。

自叶伦在参议院确认提名的听证会发表讲话以来，美国公债收益率 已经下跌，拉低了与之相关的美元指数 。美元指数下滑0.2%报80.68，周一曾触及低点80.565。需升破周一高位80.923，才能打破过去一周来的下行趋势。（完）

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