基金观点：中国改革将助港股中长线上行，建议增持科网医疗环保股--交银资产

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港11月19日 - 中国交通银行 旗下香港资产管理公司周二称，随着中国落实全面经济改革方案，港股开始步入中长线上行周期，建议投资者继续增持科网、医疗、环保以及受惠于放宽一孩政策的股份。
交银国际资产管理公司董事冯时煖接受路透访问时称，三中全会后资金明显流入港股，预料资金流入的情况会持续一段时间，对股市带来支持。
“此前港股缺乏明确方向，随着中国改革措施出台，可见对改善中的企业盈利不会带来冲击，且改革理性有序，投资者放心入市。”他说。
他并称，股市已经“转势”并开始步入中长线的上行周期，因中国市场化改革获得外国投资者认同，而美国押后退市亦有利于资金流向估值吸引的中国市场，以获取价值投资回报。
“环球投资者在过去1-2年不断做空中国股票，但企业盈利等基本因素支持下，投资者难以继续做空。”他说。
他预期，明年恒生指数 将升至25,500点，恒生国企指数 见12,500点，分别较现水平约有8%及10%上升空间。基于中国国内生产总值（GDP）增长7%，企业盈利增长预估达12-15%。
恒生指数经过周一大涨逾600点后，周二回吐2.25点，报23,657.81点；周一涨逾500点的国企指数则收升0.51%，报11.365.45点。
冯时煖称，明年的投资策略为继续增持科技网络、医疗、环保以及受惠于放宽一孩政策的消费类股份，因为中国的市场化改革就是要透过这些行业来发挥经济潜能，未来一段时间行业发展继续加快。
“虽然这些行业的股份在过去两年大幅上升，但仍不足以反映出中长线增长潜力，个别龙头股的股价可谓高处未算高。”他说。
他并指出，2014年股市主要风险在于美国退市计划，但相信新任美联储耶伦愿意维持相对宽松的货币政策以支持经济更好增长，并减轻对市场冲击。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币