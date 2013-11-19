中国央行：中期将实现利率全面市场化和金融业“负面清单”准入--行长

* 中期将全面实现利率市场化

* 逐步遵循准入前国民待遇和负面清单等新开放模式

* 存款保险制度要覆盖所有存款类金融机构

* 减少监管套利，弥补监管真空

* 及时有效地处置辖区金融业突发事件

路透北京11月19日 - 中国央行行长周小川表示，中期而言将在全面实现利率市场化，健全市场化利率宏观调控机制。而近中期，注重培育形成较为完善的市场利率体系，完善央行利率调控框架和利率传导机制。

周小川在中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本中撰文指出，金融业作为竞争性的服务行业，也应该按照“负面清单”的准入制度和扩大服务业开放的要求，为各类投资主体准入提供公平竞争的市场环境。

“近期，着力健全市场利率定价自律机制，提高金融机构自主定价能力；做好贷款基础利率报价工作，为信贷产品定价提供参考；推进同业存单发行与交易，逐步扩大金融机构负债产品市场化定价范围。”周小川称。

他表示，将进一步扩大金融业对外开放，逐步遵循准入前国民待遇和负面清单等新开放模式，实现金融服务业的高水平对外开放。

在加强监管前提下，允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，将为实体经济提供必要的竞争性金融供给，解决部分基层地区和小微企业金融服务供给不足的问题。

“进一步提升国有金融机构治理水平，放宽民间资本和外资进入金融服务领域的限制，优化股权结构。”周小川称。

他并表示，将推进政策性金融机构改革。中国发展阶段决定了当前和未来一段时间中国仍有政策性金融的需求。

同时，适度放宽市场准入，支持中小型金融机构发展。大力发展多种融资方式，规范发展民间借贷，拓宽小微企业多元化融资渠道。鼓励金融产品和工具创新，不断扩大金融服务的覆盖面和渗透率。

**加快建立存款保险制度**

周小川表示，加快建立功能完善、权责统一、运作有效的存款保险制度，促进形成市场化的金融风险防范和处置机制。存款保险制度要覆盖所有存款类金融机构，实行有限赔付和基于风险的差别费率机制，建立事前积累的基金。

存款保险制度要具备必要的信息收集与核查、早期纠正及风险处置等基本职责，与现有金融稳定机制有机衔接，及时防范和化解金融风险，维护金融稳定。

“通过明确金融机构经营失败时的退出规则，包括风险补偿和分担机制，加强对存款人的保护，有效防止银行挤兑。进一步厘清政府和市场的边界，加强市场约束，防范道德风险，从根本上防止金融体系风险的累积。”周小川称。

将完善逆周期资本要求和系统重要性银行附加资本要求，适时引进国际银行业流动性和杠杆率监管新规，提供银行业稳健性标准。

同时，细化金融机构分类标准，统一监管政策，减少监管套利，弥补监管真空。优化金融监管资源配置，明确对交叉性金融业务和金融控股公司的监管职责和规则，增强监管的针对性、有效性。

“重点加强货币政策与金融监管政策、交叉性金融产品和跨市场金融创新的协调。”周小川称。

周小川并表示要界定中央和地方金融监管职责，坚持中央金融管理部门那对金融业的统一管理，引导地方政府遵循“区域性”原则履行好相关职能。

地方政府要明确对地方性金融机构和金融市场的监督管理职责，以及在地方金融风险处置中的责任，及时有效地处置辖区金融业突发事件。规范地方政府对金融机构的出资人职责，避免对金融机构商业性经营活动的行政干预。（完）