东南亚股市：菲律宾股市降至逾一周低点，马来西亚股市续涨

路透曼谷11月19日 - 多数东南亚股市周二下跌，其中菲律宾股市收在逾一周来最低，因担心台风对于通胀的冲击，而泰国股市则是因为政治不确定性及经济前景疑虑而回档。
菲律宾股市 收低1.2%至6,267.85点，为11月11日以来的最低收位，Energy Development Corp 暴跌11.6%，成为指数成分股中跌幅最大个股。
菲律宾央行上调今明两年通胀预估，但表示物价快速上涨料还不会迫使央行以升息应对。
泰国股市 下跌0.8%至近一周最低收位1,412.44点，此前连三个交易日上涨。泰国航空 及电信业者Advanced Info Service 领跌。
泰国宪章修正案的法院裁定将于周三出炉，投资人因而降低风险持仓，而国会持续就政府提出的2万亿(兆)泰铢(633.4亿美元)基础建设贷款法案进行辩论。
印尼股市 小涨0.1%，扳回此前跌幅，新加坡股市及越南股市双双收跌；全球股市自近六年高点回落，因担心近期涨势可能已经过度。
马来西亚股市 逆势上涨0.8%，创下逾两周来最高收位，涨势延续至第四个交易日，此前该国于上周公布乐观的第三季经济数据。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 410.60 -0.71 -0.17 -3.18 424.10
新加坡 3192.08 -10.95 -0.34 +0.79 3167.08
马来西亚 1807.16 14.77 +0.82 +7.00 1688.95
泰国 1412.44 -11.52 -0.81 +1.47 1391.93
印尼 4398.34 4.74 +0.11 +1.89 4316.69
菲律宾 6267.85 -75.40 -1.19 +7.83 5812.73
越南 504.71 -1.77 -0.35 +21.99 413.73
(完)
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(编译 张明钧; 审校 王冠中)