版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 19:50 BJT

欧洲央行：执委亚斯穆森称，必要时可再采取行动控制通胀

路透维也纳11月19日 - 欧洲央行执委亚斯穆森在周二发布的电台访谈中表示，欧洲央行必要时可以再次采取行动，让欧元区通胀维持在目标内。

欧洲央行本月稍早意外降息至纪录低点0.25%，此前数据显示欧元区10月通胀率大幅放缓至0.7%。

“若通胀情况显示有必要，我们可以再次行动，一项可能的措施就是...(引进)存款负利率，”亚斯穆森向奥地利电台ORF表示。他在使用这项工具时会“非常、非常小心”，但不希望完全排除其可能性。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐