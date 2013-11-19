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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 20:08 BJT

美股业绩：家得宝第三季业绩耀眼，本财年三度调高财测

路透11月19日 - 美国最大房屋修缮用品零售业者家得宝(Home Depot) 周二公布获利及营收超越预估，受助于美国房产市场复苏，该公司因而第三度调高本财年的财务预估。

房价上涨激励屋主重拾延后进行的计画，并在今年扩大对其房产的投资。房市复苏同时也带动专业包商扩大支出，带动房屋修缮连锁业者销售增长。

家得宝同时也改善了配销管道、缩减成本、并精心为地区市场打造营销及品牌活动。规模较小对手Lowe's Cos Inc 将在周三公布财报。

家得宝第三季净利升至14亿美元，每股获利(EPS)达0.95美元，上年同期分别为9.47亿美元及0.63美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估EPS为0.9美元。

营收成长7.4%至195亿美元，超越分析师预估的约192亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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