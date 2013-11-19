美股业绩：家得宝第三季业绩耀眼，本财年三度调高财测

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透11月19日 - 美国最大房屋修缮用品零售业者家得宝(Home Depot) 周二公布获利及营收超越预估，受助于美国房产市场复苏，该公司因而第三度调高本财年的财务预估。
房价上涨激励屋主重拾延后进行的计画，并在今年扩大对其房产的投资。房市复苏同时也带动专业包商扩大支出，带动房屋修缮连锁业者销售增长。
家得宝同时也改善了配销管道、缩减成本、并精心为地区市场打造营销及品牌活动。规模较小对手Lowe's Cos Inc 将在周三公布财报。
家得宝第三季净利升至14亿美元，每股获利(EPS)达0.95美元，上年同期分别为9.47亿美元及0.63美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估EPS为0.9美元。
营收成长7.4%至195亿美元，超越分析师预估的约192亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币