路透专访:健全国债收益率曲线需完善制度，可推做市商融资融券--中债登

* 国债收益率曲线是定价基准

* 债市基础设施建设需进一步完善

* 可考虑适时推出做市商融资融券业务

作者 徐永

路透上海11月20日 - 中国最高决策层近期再提健全国债收益率曲线的重要性。主要负责编制国债收益率的中央国债登记结算公司高层认为，要健全该曲线还需在国债承销商、做市商、税收托管以及投资者队伍等债市基础设施方面，进一步完善，可考虑适时推出针对做市商的融资融券业务。

中债登业务总监刘凡在接受路透专访时表示，十八届三中全会改革决定中提出“加快推进利率市场化，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线”，凸显了收益率曲线在利率市场化过程中的基准作用，中债登国债收益率曲线目前已经是“良”，但按照决定要求，还需要做到“优”。

“发挥市场在资源配置中的决定性作用，说明政府在利率汇率定价机制上未来会放手让市场来调节，但以利率而言，没有国债收益率曲线，基准就会乱，所以健全曲线责任重大，对我们既是鼓舞，又是压力。”他说。

在三中全会改革决定的辅导读本中，中国央行行长周小川亦表示，要健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，完善国债发行，优化国债期限结构；进一步丰富投资者类型，完善债券做市支持机制，提高市场流动性；降低以买入并持有到期为主要目的的银行与保险机构等投资者的比重，增加交易需求。

周小川谈到，目前中国金融市场的国债收益率曲线在准确性、权威性和完整性等方面有待提高，随着金融宏观调控逐步由数量调控为主转为以价格调控为主，以及利率市场化改革的不断推进，有必要健全反映市场基准的国债收益率曲线，进一步发挥收益率曲线在金融资源配置中的重要作用。

**国债做市商制度完善**

刘凡认为，曲线是市场的镜子，市场成熟了，曲线才能成熟。目前债券现货流动性不足，是制约收益率曲线可靠性和价格发现机制作用发挥的重要障碍。

这表现在做市商制度上，结果来看是由做市商达成的交易在现货占比中较低，但原因来看，在于做市商角色比较被动，做市能力受自有债券或者资金头寸的限制较大，影响了做市积极性和交易活跃程度。

“如果财政部能够推出续发行或随卖制度，在做市商卖出债券不足时，提供融券功能，在做市商头寸受限时，央行提供融资功能,做市商交易将大为活跃。”他称。

而交易的活跃将大大提高价格发现功能。刘凡认为，做市商制度的改革，其实也可以通过更多激励约束机制加以完善，比如发达市场经验，国债承销商需要在国债做市商里面遴选，因只有国债做市商做好了，定价能力较强才适合承销。但在国内，这两者是分开的，未来可以考虑在这两个制度方面进一步改进。

**托管和税收体制**

刘凡并认为，健全国债收益率曲线，还有税收和托管体制方面的完善空间。

具体而言，国债的免税设置，虽然让利投资者，但实际情况来看，免税效应容易压低收益率绝对水平，并降低国债对于企业及个人投资者的吸引力。

而这些投资者的相对缺失，也是造成国债流动性不足的重要原因，未来可期待进一步精细化改进。

而托管体制的完善，则有赖于债券托管机构之间的合作，只有中债登的债券总托管功能完全发挥，才有可能更真实地掌握银行间和交易所的交易数据，编制出更加准确的收益率曲线。

至于市场中有观点认为，交易所国债收益率曲线是实时编制，而中债登国债收益率每日只公布一次，收益率曲线有滞后的说法。

他认为，中债登的做法是贴近场外市场交易实际情况的，债券市场目前有大量的非真实交易，如果完全实时编制，技术上并不困难，但可靠性性可能并不高。而目前的做法，是采用一定经验判断及参数设置，剔除非真实价格，即使不实时编制，与市场的契合度也是非常高的。

“而且不实时公布曲线，日间交易也给交易员自行判断腾出了一定空间，免受实时非正常价格的干扰。”他认为，当前中债登的收益率曲线编制时间安排是合理的，当然未来若曲线数量增加，不排除更加技术化的手段更新。

**投资人队伍双向扩充**

投资人队伍方面，目前债券市场的准入机制还有诸多限制，特别是今年的债市监管风暴后，基金专户、信托券商等开户资格目前仍然处于暂停状态。

刘凡认为，债市的风险防范是长期性工作，风险防范不一定要以完全限制准入的方式开展，可以在放宽准入后加强风险监测及管理。

他认为，前述涉及做市商、承销商及托管体制等方面内容，只有更加完善，债券市场流动性改善，国债收益率曲线才能更加真实地反应市场供求关系。

另外，近期市场由于债券收益率上升幅度较大，收益率曲线整体平坦化上行，市场对其是否均衡反应供求也有所顾虑，对此刘凡认为，本轮收益率上行及曲线平坦化，是经济体增速回落但仍存的上冲惯性和政策调控收紧之间的角力所致，是市场力量的真实反应，中债登曲线编制本身并没有问题。

国债收益率曲线由中国中央国债登记结算有限责任公司编制，至今已有14年时间。