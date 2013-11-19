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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 05:59 BJT

新西兰数据：第三季PPI产出物价按季上升2.4%，升幅为五年来大

路透惠灵顿11月20日 - 新西兰周三公布，第三季生产者物价指数(PPI)产出物价按季升幅为五年来最大，因乳制品价格上涨，暗示不断上升的通胀压力可能促使该国明年升息。

周三公布的官方数据显示，截止8月31日的第三季产出物价较前季升2.4%，升幅为2008年9月来最大。

第三季投入物价较上季上升2.2%。(完)
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