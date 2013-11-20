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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 08:09 BJT

日本数据：10月出口较上年同期增长18.6%--财务省

10月进口较上年同期增长26.1%，因日圆疲弱及对石化燃料的需求。路透调查预估则为增长19.0%。

日本10月贸易逆差1.09万亿日圆(109亿美元)，连续第16个月录得逆差。分析师预估为逆差8,135亿日圆。

经过季节调整后，10月出口较前月增长1.5%。

浏览完整表格，请点选日本财务省网站：here (完) (编译 于春红/侯向明； 审校 戴素萍)
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