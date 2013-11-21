日本央行：一致决定维持货币政策不变，认为经济正温和复苏

路透东京11月21日 - 日本央行周四维持货币政策不变，并维持经济正在温和复苏的看法，寄望国内需求坚挺将能抵消海外经济增长疲弱的不利因素。

日本央行一致决定，继续承诺以每年60-70万亿日圆的速度增加基础货币，符合外界普遍预期。

央行总裁黑田东彦将在0630GMT举行记者会，他的评论预计将于0715GMT之后发表。(完)