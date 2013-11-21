日本央行：一致决定维持货币政策不变，认为经济正温和复苏

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透东京11月21日 - 日本央行周四维持货币政策不变，并维持经济正在温和复苏的看法，寄望国内需求坚挺将能抵消海外经济增长疲弱的不利因素。
日本央行一致决定，继续承诺以每年60-70万亿日圆的速度增加基础货币，符合外界普遍预期。
央行总裁黑田东彦将在0630GMT举行记者会，他的评论预计将于0715GMT之后发表。(完)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)