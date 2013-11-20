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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 09:35 BJT

美国FED：美国应侧重长期财政问题，减少对短期财政政策限制--贝南克

路透华盛顿11月19日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周二表示：

* 美国应侧重长期财政问题，对短期财政政策应减少限制

* 美联储将维持低利率，直到有确切证据显示经济能容忍更高的利率

* 美国的收入不平等程度相对较高，从而带来更多培训和社会流动的机会

* 美联储在增加美国就业方面付出了巨大努力，那将帮助缩减收入不平等的程度

* 否认美联储购债计划只帮助了华尔街，而没帮助普通民众

* 美联储为提升中低收入人群的福祉作出重要贡献 (完)
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