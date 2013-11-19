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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 07:37 BJT

美国FED：仍承诺在有需要时维持超宽松货币政策--主席贝南克

“美联储公开市场委员会(FOMC)仍致力于在必要的时期内，维持高度宽松的政策，”他在一份准备好的讲话稿中说。

“我赞同叶伦上周作证时的看法，即货币政策恢复正常的最可靠途径就是竭尽所能促进经济强劲复苏，”他说。(完) (编译 徐文焰/侯向明； 审校 李春喜)
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