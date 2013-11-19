金砖国家：11月19日股汇市收盘纵览

路透11月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月19日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报1,024.53点。
中国股市：沪综指终结三连涨收跌0.2%，银行股等走弱带动大盘调整
香港股市：回吐稍早涨幅收平盘，涨势略失动能
中国汇市：人民币微幅收贬，央行行长讲话一度提振结汇热情
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拉美股市：巴西股市周二下跌，创逾逾七周来最大跌幅，因投资者对此前三日涨势获利了结。巴西Bovespa指数 跌2.35%至53,032.91，为9月30日以来最大单日跌幅。国有油企Petroleo Brasileiro 下跌1.54%，最大的非国有银行Itaú Unibanco 跌2.67%，Banco Bradesco 下挫3.28%。
拉美汇市：美国数据出炉前持平；智利披索下滑
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南非股市：微跌，因投资者在近期上涨后获利了结，兰特略微走强也打压了矿业和两地上市的股票。Top-40绩优股指数 收低0.63%至40,337.43点。综合指数 收跌0.64%，报45,138.13点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，此前电力公司Eskom称未来两周电力紧张
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印度股市：连续第三日上涨，创近两周最高收位，因债市上涨提振了银行股，同时市场人气仍受全球因素支撑。指标BSE指数 收高0.19%或40.08点，报20,890.82点，创11月6日以来最高收位。NSE指数 收涨0.23%或14.35点，报6,203.35点。
印度汇市：印度卢比连续第四日上涨，至近两周高点，因外资强劲流入股市，而且中国央行行长称人民币交易区间将扩大，提振全球风险偏好。卢比兑美元 收报62.36/37卢比，周一为62.41/42卢比。卢比在过去四日上涨2.2%。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,455.040点。MSCI明晟俄罗斯指数 降0.74%，报799.64点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.52%报32.7460卢布；卢布兑欧元 跌0.72%，报44.2850卢布。(完)
(整理 朱晓军 审校 于春红)