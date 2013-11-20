《综述》欧央行副总裁称所有政策工具均在考虑范围内，包括实施QE

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
欧洲央行执委普雷特周二也表示，欧元区没有出现通缩风险，通胀预期牢牢受控。他上周首度将采用量化宽松(QE)的可能性提上议程。
“我们曾多次发现市场价格反映出对通缩的忧虑，但今天没有发现这种情况，”普雷特在法兰克福的欧元金融周会议上表示。
**退出宽松为时尚早**
亚斯穆森重申欧洲央行的立场，即退出宽松货币政策还为时尚早。
“只要有必要，我们将维持扩张性货币政策，”亚斯穆森表示。
在被问及欧洲央行是否已在技术上为QE做准备时，冈斯坦西欧向记者表示，“那只是一种可能性，仅此而已。”
“对于他(普雷特)的发言，我没有什么要补充的。一切皆有可能。那就是普雷特所说的...没有进行任何细节讨论。”(完) (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币