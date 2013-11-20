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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 08:46 BJT

《综述》欧央行副总裁称所有政策工具均在考虑范围内，包括实施QE

欧洲央行执委普雷特周二也表示，欧元区没有出现通缩风险，通胀预期牢牢受控。他上周首度将采用量化宽松(QE)的可能性提上议程。

“我们曾多次发现市场价格反映出对通缩的忧虑，但今天没有发现这种情况，”普雷特在法兰克福的欧元金融周会议上表示。

**退出宽松为时尚早**

亚斯穆森重申欧洲央行的立场，即退出宽松货币政策还为时尚早。

“只要有必要，我们将维持扩张性货币政策，”亚斯穆森表示。

在被问及欧洲央行是否已在技术上为QE做准备时，冈斯坦西欧向记者表示，“那只是一种可能性，仅此而已。”

“对于他(普雷特)的发言，我没有什么要补充的。一切皆有可能。那就是普雷特所说的...没有进行任何细节讨论。”(完) (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
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