《美国上市公司业绩公布日程表》--11月20日至11月27日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
汤森路透11月19日 - 以下为标准普尔500企业中将于11月20日至11月27日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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11月20日 BMO Q4 2013 ADT Corp 0.46 9 0.43
11月20日 BMO Q4 2013 Deere & Company 1.89 20 1.75
11月20日 BMO Q3 2013 J C Penney Co Inc -1.72 19 -0.93
11月20日 BMO Q3 2013 Lowe`s Companies 0.48 26 0.40
11月20日 AMC Q3 2013 L Brands Inc 0.28 31 0.26
11月20日 BMO Q2 2014 The J. M. Smucker Company 1.60 17 1.45
11月20日 BMO Q3 2013 Staples, Inc. 0.42 18 0.46
11月21日 AMC Q3 2014 欧特克 0.39 18 0.47
11月21日 BMO Q3 2013 Abercrombie & Fitch Co. 0.45 35 0.87
11月21日 Q3 2013 Dollar Tree Inc 0.60 25 0.51
11月21日 BMO Q3 2013 Gamestop Corp. 0.57 22 0.38
11月21日 21:00 Q3 2013 Gap Inc. 0.71 32 0.63
11月21日 AMC Q1 2014 Intuit -0.10 21 -0.03
11月21日 BMO Q2 2014 Patterson Companies Inc 0.48 15 0.44
11月21日 AMC Q3 2013 Ross Stores, Inc. 0.80 30 0.72
11月21日 BMO Q3 2013 Target Corp. 0.63 19 0.81
11月22日 BMO Q3 2013 PetSmart 0.86 26 0.75
11月26日 AMC Q4 2013 Analog Devices, Inc. 0.58 26 0.58
11月26日 AMC Q4 2013 惠普(Hewlett-Packard) 1.00 29 1.16
11月26日 BMO Q4 2013 荷美尔(Hormel Foods Corp.) 0.54 10 0.49
11月26日 12:00 Q1 2014 Pall Corp. 0.69 11 0.68
11月26日 BMO Q3 2013 蒂芙尼(Tiffany) 0.58 22 0.49
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币