《香港报摘》--其他报纸重要消息11月20日

* 明报：
--政府推出买家印花税及特别印花税等楼市辣招多时，新世界发展 主席郑家纯表示，至今楼价只轻微下跌数个百分点，现时说撤招仍言之过早，若太早撤招会导致前功尽废。
--中信银行(国际)财资市场销售部总经理何志俊指出，截至4月止，全球外汇日均交易量达5.3万亿美元，较2010年增长33%，估计2016年更可进一步增至7万亿美元。目前人民币的交易量全球排名第4，他估计一旦人民币实现自由兑换，可晋身三甲。
* 星岛日报：
--新股激战连场，印刷服务商eprint今加入战圈。eprint主席兼行政总裁佘绍基表示，上市主要为提升品牌认知度，今明两年将开设5间门市。上市代号1884。
* 苹果日报：
--中国联通 公布10月份营运数据，3G用户上客量达376.4万户，略低于9月份的380.9万户，截至10月底止，3G用户累计1.15亿户。2G用户方面，公司流失66.8万户，高于9月份51.7万户的流失量。
* 大公报：
--为进一步掌握发电业务的控制权，中电控股 昨日分别以120亿港元和20亿港元向埃克森美孚 收购青山发电30%权益，及香港抽水蓄能发展51%权益，交易完成后，集团在青电的持股量将从40%增至70%，还将全资拥有港蓄发项目。
* 苹果日报：
--国美 管理层透露有意大搞网购业务，除传统家电，还涉足日常消费品，甚至明年销售基金，恍如「家电版」阿里巴巴。按推算，三年后国美网购规模料达百亿元人民币。
--市场消息指，原生态牧业 公开认购录得近13倍超额认购，冻资约54亿港元，招股价介乎2.49至3.18港元，今天定价，26日挂牌。另外，eprint今天起招股，入场费为4,363.55港元，最多拟集资1.35亿港元。
* 文汇报：
--中华煤气 公布，公司取得浙江省杭州市城市管道天然气项目。项目总投资额为6.4亿元人民币，煤气公司拥有合资公司24%股权，合作伙伴包括杭州市燃气公司和蚬壳(中国)等。
--新西兰央行表示，工商银行 的全资子公司ICBC New Zealand Ltd. 已成为一家新西兰注册银行，成为新西兰第23间银行。
* 大公报：
--国美电器近期开始染指金融业务，管理层透露，虽然未拟申请民营银行牌照，但集团最近开始在网上提供小额信贷，同时正筹建网上频道售卖基金，预期最快明年初可提供基金销售服务。(完)
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