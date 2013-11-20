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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 09:24 BJT

国际油市：美国原油上扬，贝南克保证必要时维持刺激举措

美联储主席贝南克周二表示，联储将在“必要的时期内”维持超宽松货币政策；而且只有在可以确定就业市场将持续改善之后，才会开始缩减购债。

美国资深议员周二敦促奥巴马政府在伊朗核谈判中采取更强硬立场，称解除制裁前伊朗应削减其核计划。

利比亚西部Mellitah港口结束抗议活动后恢复原油出口，一大型油田可在周三前提高产量至每日逾8万桶。

美国石油协会(API)数据显示，最近一周原油库存增加51.2万桶，低于路透调查中分析师估计的增加90万桶。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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