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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 11:40 BJT

台湾数据：11月前两周出口金额较去年同期小幅衰退--财政部长

路透台北11月20日 - 台湾财政部长张盛和周三表示，11月前两周的出口金额较去年同期小幅衰退，幅度在5%以内。

张盛和是在立法院备询时，于场边对路透做出上述表示。

财政部甫于日前公布10月出口数据，金额较上年同期衰退1.5%，逊于市场预估的衰退0.68%。当时财政部官员表示，11月的出口金额料将可望与去年同期持平。

受疲弱出口影响，台湾主计总处已于日前预告，将在下周五(29日)下修今年GDP(国内生产总值)成长预估。 (完) (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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