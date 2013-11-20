港报财经评论：改革概念轮流炒大市转势待确认--信报11月20日

改革概念轮流炒大市转势待确认 /习广思

美股愈升，投资者愈进退失据，泡沫论犹如口水战，可以参考，可以斟酌，但不要信以为真。投资者对股市前景看法分歧，因为股市升幅大，部分没信心的投资者开始留力，但股市新高不是看淡的理由，只要势在，股则未衰，美股此刻就是这种写照，股市泡沫论不断，看好看淡均有捧场客。美股大鳄Carl Icahn早前在Netflix身上止了赚，最近看淡美股，预计可能会有大调整，理由是美股大部分公司盈利由低息成本推动，而非由管理层能力来改善盈利。Icahn是看好的投资者转看淡的投资者。另一边厢，一直看淡的Jeremy Grantham却转軚看好。Grantham话，美股在未来一年或两年内，有机会再升20%至30%，新兴市场也会多多少少受惠，然后见到泡沫爆破。每个看淡的投资者都有自己的理由，每个看好的投资者也有自己的理由，你信哪一边？

市场噪音一定多，正如Icahn讲及的重点，无论公司盈利，或者股市升势，最根本事情是低息。在低息环境未转变前，美股会有调整，却未转淡。今晚联储局将公布议息会议记录，又是窥探12月退市可能性有多高的时候，但上月议息后无意外也无惊喜，对美股的影响应该不会太大。中港股市经过周一亢奋抽升后，昨日两大主题是回吐、追落后。恒指昨天开市后升至23,856点，中资股明显见沽压，A股走势回软，恒指最终反覆回落至23,657点收市，下跌2点。国企指数在重磅内险股支撑下，收报11,365点，上升58点。大市成交额892亿港元，沽空比率8.4%。恒指转势第三关是24,000点，能否冲破视乎中资股，中资股要再向上冲，则视乎外资是否对这份改革蓝图改观，扭转对中资股的信心，甚至给予重估。

整体大市回吐，改革概念四大主题表现各异。婴孩用品及乳业股回吐；油股续升，但页岩气相关油服股回吐；内险股续升，但内银股率先回吐；水泥股回吐。同时，资金续追落后，维达 获大行唱好，具有婴孩消费概念。券商股已升，光大控股 成了落后遗珠。大市成交回升，港交所 变成另一只落后蓝筹。此外，未炒起的两类股份逆市上升，自贸区概念、基建铁路股见捧场客，天津港 、厦门港 、中铁 、中铁建 均有升幅。目前中国描绘了改革路线，但未有实际政策出台，属于主题及概念的投机阶段。

欧罗1.35阻力大 /苏子

昨天欧洲市早段，受到欧洲经济研究中心公布的11月德国ZEW经济预期指数触及四年高位影响，令欧罗兑美元曾突破上日的1.3542高位，可惜破位后却只能多升1点子至1.3543高位便乏力再升，随后更迅即抹去利好数据所触发的所有升幅，已经回落至1.35心理关口以下波动。由于上述利好数据对此欧罗兑美元的利好作用只属昙花一现，加上近日汇价升至1.3525-1.3545区域便持续遇上极为严峻的沽压，故本周内汇价若未能成功克服上述的阻力区，反而再次跌破10天SMA支持波动及收市，料看淡的投资者力量将再次主宰欧罗兑美元后市的命运，短期内料会考验100天SMA的支持力，担心届时顺利跌破的可能性不容抹煞。

欧罗兑日圆上周五曾升至135.25高位，并且以近全日高位收市。按照常理，本周早段欧罗兑日圆应不难突破上月22日的135.51高位，再创今年新高，但汇价连日来却仅触及135.35高位便停止再升，而且此高位仅较上周五多升10点子而已。欧罗兑日圆未能承接上周的利好势头再创今年新高，将令汇价在135关口附近开始呈现一个不利中长期走势的三重顶头部形态的可能性大增，稍后一旦成功跌破20天SMA支持收市，料汇价在技术走势明显转势下，估计将会正式见顶，随后将以单边市形式下试本月8日的131.15低位，相信届时顺利跌破此低位的可能性极高。

留意若稍后欧罗兑日圆的走势出现逆转性的回落并且顺利失守本月8日的131.15低位，而下跌的动力则主要与日圆汇价转弱为强有关的话，宜留意届时日圆在目前市场一片看淡声中突然转强的原因是否与日圆再次发挥避险功能有关。倘若稍后日圆因大量避险资金追捧而显着走强，并因此令欧罗兑日圆以单边市形式往下朝着130心理关口迈进的话，相信届时环球股市的走势肯定好不到哪里去。故稍后若看见欧罗兑日圆掉头下跌及日圆转弱为强，便要改变对目前股市的乐观态度了。