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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 09:41 BJT

中国央行：资金供给是受到一定约束的，资金供应量要适度--副行长

路透北京11月20日 - 中国人民银行副行长胡晓炼周三称，资金供给是受到一定约束的，资金供应量要适度，并称将在条件成熟时放开存款利率管制。

她在财经年会上称，目前人民币汇率浮动弹性明显增强，未来将增加人民币汇率的双向浮动弹性。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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