中国货币市场：指导味浓回购利率续降，备战转债致资金仍明显供不应求

路透上海11月20日 - 在指导意味深厚的开盘价引领下，中国银行间市场主要回购利率周三早盘续降，但因供给未见明显改善，而大盘可转债将发致需求不减，资金面整体仍显紧张。

交易员并指出，若没有新的有利因素出现，流动性维持稳中偏紧态势可能性较大。

华北一银行交易员称，资金面“实际上没什么好转，(很难)收到七天的，我们也在为转债发行准备钱。”

中国平安 将发行260亿元人民币的A股可转债，期限六年。其中申购日为周五(22日)，下周三(27日)退还未获配售的网下申购定金，下周四(28日)未中签的网上申购资金解冻。

另外，与上日一样，今日各期限质押式回购开盘价带有明显的压低或保稳意图，而大行资金供给寥寥，增加了以加权价格借入资金的难度，在加权价格上加点借入资金成为融资方的无奈选择。

对此，也有交易员指出，开盘价虽然有非市场因素在内，但脆弱心态下，这种稳定市场的举措也并非一无是处。

“现在这种恐慌的市场有人做价挺好。”北京一银行交易员认为。

今日隔夜、七天和14天期回购几乎在9:00左右同时出现开盘成交，且跌幅均在20个基点(bp)左右。不过随后跌幅有所缩减，至目前，其中作为主要供给的隔夜品种 幅度已减至不足10个bp。

华南一银行交易员补充说，虽然此前两周央行公开市场停止了周四的14天逆回购操作，但若资金面无改善，机构仍期盼央行明日能灵活处理，放水施援。

央行公开市场周二进行了350亿元的七天期逆回购操作，中标利率持平于4.10%；上周同期操作规模仅为90亿元。

此外，本周四将有400亿元的财政国库现金存款到期，而至目前，还没有新的发行公告发布。这意味着，当天将有等量资金将从市场被收走。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.0743 4.1376 -6.33

七天 4.7707 4.9298 -15.91

14天 5.4895 5.6243 -13.48

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.5100 2.8250 +368.50

七天 6.8000 5.8000 +100.00

14天 6.2600 5.9750 +28.50

回购定盘利率

其中:隔夜 4.1300 4.2000 -7.00

七天 4.7700 4.9000 -13.00

14天 5.4500 5.7300 -28.00

Shibor

其中:隔夜 4.0570 4.0750 -1.80

七天 4.7510 4.8300 -7.90

三个月 4.7092 4.7100 -0.08