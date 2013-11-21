《中国债券市场每日交易备忘》--11月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多40亿元人民币三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.57% 国开行至多40亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.69% 重庆豪江建设开发公司7亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承 中国建材 35亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行和农行主承 中国节能环保集团20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行主承 湖南高速建设开发总公司29亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和国开行主承 镇江国资7.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 广州珠江实业集团4.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，平安银行主承 江苏交通控股15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承 方正证券 18亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，建行/交行等承销 中投证券9.5亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建行主承 国中医药4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，广发银行和光大银行主承 步阳集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工行主承 浙江能源集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和中信银行主承 长江经济联合发展集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，国泰君安证券和交行主承 青海国资投资管理公司30亿元15年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建行主承 北京顺义国资1亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，工行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国开行50亿元六个月期固息债130248，票面利率4.9% 进出口行60亿元三年期固息债130340，票面利率5.37% 上海陈家镇建设发展8亿元六年期固息债1380354，票面利率7.18% 巴彦淖尔临河城市发展10亿元七年期固息债1380362，票面利率7.9% 国电集团90亿元九个月超短融011309007，票面利率5.8% 中国供销集团10亿元六个月期超短融011349003，票面利率5.98% 山东商业集团8亿元一年期短融041360080，票面利率6.55% 广发证券 30亿元三个月期短融071304011，票面利率6.2% 招商证券 15亿元三个月期短融071301010，票面利率6.19% 山东商业集团8亿元五年期中票101360020，票面利率6.68% 安徽交通投资集团7亿元五年期中票101356011，票面利率7.7% 盾安控股集团16亿元五年期中票101359018，票面利率7.7% ============================================================================ 三、缴款： 华融资产管理公司60亿元三年期固息债1322010，票面利率5.55% 华融资产管理公司60亿元五年期固息债1322011，票面利率5.66% 普兰店市建设投资公司8亿元七年期固息债1380359，票面利率7.6% 华立集团5亿元一年期短期融资券 山东东明石化集团6亿元一年期短融 四川水电投资经营集团5亿元一年期短融 陕西煤业化工集团35亿元一年期短融 西宁经济技术开发投资控股集团6亿元一年期短融 菱花集团2.5亿元一年期短融 小商品城 12亿元一年期短融 无锡产业发展集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 连云港港口集团10亿元一年期短融041251039到期兑付，票面利率5.07% 广东温氏食品集团4亿元一年期短融041252055到期兑付，票面利率5.07% 华昌化工 2.5亿元一年期短融041259068到期兑付，票面利率6.70% 大连装备投资集团10亿元一年期短融041260084到期兑付，票面利率4.60% 中炬高新 4.5亿元一年期短融041261037到期兑付，票面利率5.15% 湖南富兴集团5亿元一年期短融041263010到期兑付，票面利率6.00% 招商证券 30亿元三个月期短融071301007到期兑付，票面利率5.10% 江苏交通产业集团18亿元10年期固息债038011到期兑付，票面利率4.61% 北京城建投资发展公司5亿元七年期固息债078075付息，票面利率6.08% 进出口行150亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债090306付息，基本利差0.23% 南京银行 45亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债1120009付息，票面利率6% 广东省政府34.5亿元三年期固息债1163001付息，票面利率3.08% 广东省政府34.5亿元五年期固息债1163002付息，票面利率3.29% 山东钢铁集团10亿元三年期中票1182337付息，票面利率5.06% 北大方正集团10.2亿元七年期中票1182338付息，票面利率6.18% 北大方正集团14.8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1182339付息，票面利率5.88% 深圳华强集团20亿元三年期中票1182340付息，票面利率6.65% 北京基础设施投资公司20亿元五年期中票1282479付息，票面利率5.04% 青岛啤酒集团10亿元五年期中票1282480付息，票面利率5.04% 嘉兴高等级公路公司4亿元三年期中票1282481付息，票面利率5.51% 山东商业集团15亿元五年期中票1282482付息，票面利率5.54% 漳州九龙江建设公司6亿元三年期中票1282483付息，票面利率5.51% 漳州九龙江建设公司6亿元五年期中票1282484付息，票面利率6.06% 天津地下铁道集团30亿元五年期中票1282485付息，票面利率5.54% 红豆集团4亿元五年期中票1282486付息，票面利率6.5% 内蒙古博源控股集团11亿元五年期中票1282487付息，票面利率6.8% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --面对严重承压的中国债市，国开行再次调整本周新债发行计划，今日只招标发行三、五年期品种。另据消息 人士透露，国开行或调整今年原计划新债发行量，缩减发行规模近1,000亿。 --中国大型券商--海通证券 周四公告，拟发行规模120亿元人民币固定利率公司债券，期 限三年、五年及10年，初始发行规模分别为70亿元、20亿元以及30亿元。 --人民日报周四报导引述中国财政部部长楼继伟称，中国将加快房产税立法和改革步伐，减少房产建设和交易 环节税费，清费立税，增加房产保有环节的税收。 今日公布11月汇丰制造业PMI初值 (10月为50.9) 11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇/吴芳)