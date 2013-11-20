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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 10:05 BJT

澳元汇率：澳央行希望澳元下跌，或取决于美联储缩减QE--助理总裁

德贝尔称，当美联储开始使货币政策正常化时，可能将推动澳元下跌。

但他补充称，缩减刺激措施的时机完全由美联储决定，不受其他决策者控制。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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