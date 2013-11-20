《路透峰会》空头Jim Chanos称石油巨头愈发像“价值陷阱”

上周巴菲特的伯克希尔哈撒韦 披露，以34.5亿美元收购了4,010万股艾克森美孚股票。

“他有他的道理，但无疑回报正在下降，”Chanos提到巴菲特对这家石油巨头的投资时表示。“在我们看来这越来越像是价值陷阱。”

艾克森美孚的发言人Alan Jeffers拒绝置评。

Chanos称他也“十分看空煤炭”，并且“基本上作空”除一家公司以外的所有举债经营的大型美国煤炭公司。Chanos专门在股价下跌时谋利。

“受污染担忧影响，就连中国的煤炭需求也在下降，”Chanos表示。在美国，煤炭公司正面临压力，因美国国家环境保护局(EPA)“在这一方面相当严厉”。

他是近几年来对中国表达的看法最偏空头的人士之一，还称尚不确定欧洲已经摆脱险境。