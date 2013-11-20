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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 10:02 BJT

芝加哥期市：美国玉米期货持坚，在低接买盘提振下两日涨幅超过1.5%

12月小麦合约 跌0.23%报每蒲式耳6.48-3/4美元，周二收升1.2%。

美国农业部周二表示，民间出口商称向中国出售24万吨美国大豆，但交付要到下一销售年度。

阿根廷当地气象人士表示，由于土壤足够潮湿，未来一周乾燥天气应可加快大豆播种进程。

美国农业部周一下午表示，冬小麦作物成长优良率为63%，比一周前低2个百分点。

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 648.75 -1.50 -0.23% 672.46 41

CBOT玉米 418.50 0.75 +0.18% 432.40 39

CBOT大豆 1279.25 3.00 +0.24% 1277.19 43

CBOT稻米 $15.82 -$0.03 -0.16% $15.45 61

美国原油 $93.66 $0.32 +0.34% $96.91 39

汇率

欧元/美元 $1.355 $0.006 +0.41%

美元/澳元 0.942 0.005 +0.56% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/李爽 审校 徐文焰/李婷仪)
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