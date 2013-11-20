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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 11:29 BJT

《路透峰会综述》顶级投资经理预计明年欧洲央行的宽松政策将更进一步

**股市高涨势头或消退**

顶级投资经理在规避核心国家公债，预计美国指标公债收益率 未来一年左右将上升100到200个基点。

美国公债收益率今年稍早一度升至近3%，因美联储暗示其将开始缩减刺激举措。

但这股涨势不太可能扼杀风险偏好。市场人士仍看多股市，预计股市回报率最高将达到15%，但考虑到今年超过20%的涨幅，估值变得偏高。

“感觉估值很高...我认为股市不会再像今年这样再涨20%或25%，我认为会有一些回落，”对冲基金Cheyne Capital的投资总监Chris Goekjian表示。

多数市场人士对新兴市场都持谨慎态度，今年稍早有一段波动走势，因当时美联储暗示撤出刺激举措，促使投资者从新兴市场撤出资金。

Goekjian认为新兴市场表现更胜一筹的趋势结束。“可以说这种趋势已经减缓或者正在停下来，”他说。“我们认为会出现发达国家市场表现好于新兴市场的情况。”(完) (编译 李春喜/朱晓军/李爽 审校 屈桂娟/艾茂林)
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