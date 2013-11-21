专栏节选 :台湾生技股，百年机遇与挑战--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月21日出版的当期「老谢开讲」专栏) 我们常说，江山代有人才出，在资本市场，每个时代也都上演不同的传奇，例如，一九八五至九○年的金融寡占年代，台湾的金融股有六档股价直接飙上一千元以上，最具传奇代表性的是国泰人寿的一九七五元天价。 到了九○年代，台湾的电子代工业与国际大厂连结，创历史新高的电子股此起彼落，像华硕的八九○元、广达的八五○元、禾伸堂的九九九元；其后又有联发科的五九○元、威盛的一千三百元、ＴＰＫ宸鸿的九八四元、大立光的一一三○元。

**高价生技股成今年台股最亮丽主流**

今年台股被视为「弱势」的多头格局，台股惊惊涨，今年也有六．三九％的涨幅，不过那些叱咤风云的高价股，面貌已经又要改变了。昔日大家追逐的电子股梦幻已逐渐陨落，像宏达电从一千三百元跌到一二二元；ＴＰＫ宸鸿从九八四元跌到一五二元；洋华从五一八元跌到二十四．九五元，在电子股留下伤痕累累的投资人。

现在市场的风又吹向哪里？我们先来扫描一下目前股价超过三百元的个股。如果以上市股的股价排行，依序是大立光一○○五元、王品四五五元、联发科四一四元、裕日车三八七元、儒鸿三六○元、晶华酒店三三三元、和泰车三二五元、晨星三一六元。上柜股排行榜，依序是汉微科九四二元、精华光学八八四元、Ｆ-金可六○五元、台微体三七四．五元。兴柜也有两档超过三百元的个股，分别是宝龄富锦三四四．五元、安成药三二五元。

也就是说上市柜加兴柜股价超过三百元的公司总计有十四家，再把这十四家高价股细分类，电子股仅剩大立光、汉微科、联发科及晨星，其中联发科即将合并晨星，两家只能算一家，剩下来的十家公司全部都是传产股。

可以看出今年股市风水轮流转，今年到十一月十九日止，跌幅前二十名的个股全都是电子股，而传产股则纷纷脱颖而出，这其中堪称黑马的是纺织股儒鸿，剩下的是两档汽车股──裕日车与和泰车，然后是一直都高价的餐饮股王品。真正最大宗的高价族群是生技股，从金可、精华光学、宝龄富锦、安成药到台微体就占了五档，成了今年资本市场最亮丽的主流。今年两档最高价的隐形眼镜股，精华光学股价最高涨到九一三元，金可也涨到六三○元，但是真正创造新药股传奇的是宝龄富锦、安成药与台微体。

台湾微脂体，简称「台微体」。很多人搞不清楚「微脂体」是什么，治疗癌症的标靶药物必须利用微脂体作为载体，将有效治疗药物带往欲杀死的肿瘤细胞区；这是一种具有靶向给药功能的新型药物制剂，抗肿瘤药物市场商机超过七二○亿美元。

因此，台微体一上柜立刻创高价，台微体今年股价从二二○元大涨到四四○元；但是若从财报投资的角度来看，台微体前三季ＥＰＳ（每股税后纯益）是负的五．四七元，一般寻常的公司，假如端出这种财报，股价肯定是在面额以下，很快就打入全额交割；但是台微体连续两次增资，一次是一五八元，一次是二九八元，都能顺利募足。今年已是台微体亏损的第五年，但是愈亏股价愈旺，代表新药研发进入人体三期临床阶段机率愈大，于是市场前仆后继，台微体也就愈炒愈高。

**没有ＥＰＳ，新药股创造超高「本梦比」**

今年新药股不断在写传奇，宝龄原是老牌制药厂，后来与富锦合并成为宝龄富锦生技，二○○一年开始投入肾脏病的研发。宝龄研发了十二年的肾脏病新药Nephoxil，二○一二年完成三期临床实验，并送件申请ＮＤＡ（药品查验登记申请案），这是最接近取得药证的新药，宝龄经过十二年长期研发的沉默期，市场发现后给予很多的掌声。

宝龄是兴柜市场的老兵，○八年一月就上了兴柜，股价最低时只有五．九五元，这回因为一颗肾脏病新药，股价一口气冲上四一三．九九元。宝龄去年底的收盘价是四十五．三元，几乎是十倍的上涨；最近因权利金入帐可能缩水减半，股价在十一月八日一度跌到二九○元，盘中大跌一一○元。

至于今年将上柜的安成药，则是专注在Ｐ４（美国第四类药品法规）简易新药申请的学名药研发制造商，创办人陈志明在美国药界有很高的声望，他创办的公司两度被高价购并。安成药除了专注Ｐ４学名药，也为美国安成（Anchen）代工，目前有九项ＡＮＤＡ（简易新药申请程序）在美国食品药物管理局审核中；其中有七项在一一年已提出学名药申请。这两年两度以一○八元完成增资，让每股净值维持在十元以上，股价一度拉升到三七九元。

除了宝龄富锦、台微体、安成药这三档股价超过三百元的新药股外，东洋制药旗下的智擎是新药开发商，以「不研发，只开发」的模式进行癌症药的开发，也就是以新成分新药、新衍生物新药，及特殊药剂的新药为开发的重点，进行临床试验，最后将药物技术授权给药厂，以收取阶段性授权金。智擎手上开发的PEPO2若能取得药证，预计可取得七千五百万美元权利金，智擎就以这个题材，股价冲上二八七元。

另外，润泰集团持股近五成的浩鼎，以乳癌免疫标靶治疗药物最快在一六年上市，股价一度大涨到二八七元。浩鼎由旅美生技专家张念慈领军，市场寄予厚望。因此，浩鼎在一二年以每股十五元增资，今年增资溢价立即跳升到一五八元。

这五家高价的新药股被视为「五大天王」，也是新药股逐梦的标竿。至于隐形眼镜的精华光学与金可，则是因为有卓越的技术与通路能力，像精华光学获利逐季走高，今年第三季的ＥＰＳ写下八．一一元新高，前三季ＥＰＳ二十二．九七元；金可第三季ＥＰＳ四．五一元，前三季ＥＰＳ也达十一．四五元，因为成长力道明显，市场也愿意给予极高的本益比；像ＰＣ股的华硕本益比一直停留在十倍，但精华光学的本益比可拉到三十倍，金可更达四十倍。

有业绩的金可与精华光学以较高的本益比写下高股价传奇；没有ＥＰＳ的新药股则创造台湾前所未见的「本梦比」，让投资人趋之若鹜。也让生技股的投资出现○七年六月立法院通过《生技新药发展条例》以来，最波澜壮阔的大投资行情。今年堪称是台湾生技投资年，不但股市市场主力齐聚，就连散户也在生技股找机会。

**市场热钱挹注，创造生技绝佳创业环境**

今年生技股的投资热，可从杂志每次报导生技股都畅销看出端倪；因此，杂志为创造销售热度，屡屡以生技业的报导为封面。而投资机构以生技股为主的投资讲座，场场几乎爆满，生技专家更成了投资人请益的对象。

投资人挹注热钱在生技股逐梦，也创造生技产业绝佳的创业环境，如归国创业的安成药陈志明、浩鼎的张念慈、中裕的张念原都回台贡献心力；原本在海外研发、由许明珠博士领军的太景医药研发控股，今年八月打破国内面额十元的规范回台登录兴柜，发行六．七亿股，股价一度涨到七十四．五元，立刻有五百亿元市值进帐。

有了钱潮助力，生技股已成台股的中流砥柱，到十一月为止，台湾已有一一八家生技公司在上市柜与兴柜市场挂牌。在一二年亏损的生技公司有三十九家，而新药股有三十五家，其中有十九家亏损；今年完全没有营业额的则有浩鼎、泉盛、杏国与赛德。因为没有营业额或亏损的生技公司不少，因此，投资生技股必须以不同的投资评价方式进行评估，对一般投资人是十分高难度的挑战；因为投资电子股可以看财务报表，产品也可透过阅读而了解，但投资生技股即使看懂财报，也不知新药研发的内容是什么，于是投资进入更高门槛的时代。

今年生技股一波波大涨，造成钱潮滚动的效应，很多过去穿梭在电子股的资金转入生技股，像○九年把ＬＥＤ股炒得狂热，璨圆涨到五十八．三元、晶电炒到一二四元、亿光炒到一二二元的那一批ＬＥＤ大户，这次几乎全都转进生技股。

而生技股经过一轮猛烈拉抬，除了两档隐形眼镜股本益比拉很高外，五大新药股股价狂拉到三、四百元，带动了生技股比价空间，像是以玻尿酸为主的科妍，前三季ＥＰＳ只有○．八二元，仍以每股八十三元上市承销。

**生技专家预警：要控制泡沫吹破的冲击**

今年台股成交低迷，但生技股交易却异常活络，上市、上柜交易量迭创新低，但是兴柜交易量却频创新高，原因是大多数生技股都在兴柜市场，兴柜生技股交易量经常占兴柜市场一半。另一方面，生技股的狂热吸走了原来穿梭在电子股的投机资金，造成电子分类指数逆向下跌的景象。

资金一窝蜂把生技股当成寻梦园的景象，对生技产业来说，这是百年一遇的空前机会，因为过去十几年来，生技业者苦守寒窑，如今很多投资人捧着钱来追逐。有了资本市场筹资的方便性，生技业者很容易取得资金，像台微体今年以每股二九八元增资，基亚以每股一五○元增资成功；醣联以每股一百元完成私募，浩鼎的现金增资每股从十五元跳到一五八元，法德药从一股四十元变成一三○元。市场极度狂热，有利生技业大老板顺利筹资。

不过市场过度狂热，也让生技股出现本梦比的现象。到十一月十九日为止，全体生技股总共一一八家，总市值近八千亿元，前三季的营收一一七八亿元，税后净利只有八十九．六五亿元；也就是说，生技股的市值是营业额的六倍多，若用本益比来算，总市值是税后净利的八十八倍。

若把会赚钱的医材股、保健营养品类股扣除，纯粹拿三十五家新药股来看，今年前三季亏损四．三八亿元，营收一○七．六二亿元，市值却已膨胀到三五五二亿元，本梦比的情况更加惊人。

面对生技股的狂热，台湾生技整合育成中心首席顾问苏怀仁就忧心表示，生技业正看到泡沫一个个形成，然后就像气球一般愈吹愈大，总有一天会有几个气球吹破，大家要学习如何控制泡沫爆破的冲击。在宇昌案中对政府失望的旅美生技大老杨育民，也坦承台湾生技业确实有泡沫危机；尤其投资人若没有意识到生技业的高风险，在错误的预期下，一旦结果失败，整个产业可能发生系统性的崩溃。生技专家的预警，似乎已看出个中的危机。

其实产业适度有泡沫，是促进产业进取的最好激励元素，不过生技业的大老板们必须珍惜全国投资人辛苦血汗钱的付托，拿到资金，必须奋力让技术扎根，以最甜美的果实回报投资人。否则股价疯狂炒作，留下一堆受创的投资人，进而把整个产业推向死亡，那就是资本市场的全输。因此，虽然生技股是有未来的明日产业，安步当车慢慢来，才是上策；任何以炒股为目的的拉抬，最后都将以失败收场。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.