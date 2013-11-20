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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 10:50 BJT

日本个股：夏普或与惠普达成协议，生产贴牌惠普复印机--消息

路透东京11月20日 - 知情消息人士周三透露，日本夏普 可能与惠普 达成代工贴牌(OEM)协议，获授权生产惠普品牌复印机。

上述消息人士称，最早可能在2014年3月止业务年度的下半年开始向惠普供应复印机。这位消息人士拒绝透露身份，因尚未签署正式协议。

夏普股价早盘跳涨7.91%至300日圆。日经指数 则基本持平。(完) (编译 李爽 审校 艾茂林)
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