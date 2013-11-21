专栏节选：经济溃败的警讯--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月21日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 一连串的「乌龙」，让台湾与主要贸易伙伴愈离愈远。九○年代末期，政府希望阻止企业前进中国，增加投资台湾，但却适得其反；台湾资本支出一落千丈，利率下滑，进一步逼使资金加速外流。一个自绝于全球成长最快速经济体的地区，引不起资金的兴趣。

其次，美牛障碍又让台湾与在政治、军事最支持台湾的美国产生龃龉；于是在ＴＰＰ（︽泛太平洋伙伴关系协定︾）的早期协商阶段，台湾便被排除在外。ＴＰＰ是为了减缓中国经济对亚洲影响而成立的，这不正是台湾应该全力支持的协议吗？还有ＥＣＦＡ（︽两岸经济合作架构协议︾），不论你喜不喜欢，中国已成为我们进入零关税自由贸易区域的最后关卡。

虽然台湾企业因投资越南与柬埔寨，而享有ＴＰＰ的好处，但这只是个别企业的优势，无关台湾整体的出口与就业。再者，我们还必须思考所谓「台湾矛盾」（Taiwan Paradox）──这是借用自「日本矛盾」（Japan Paradox）。简单说，过去二十年来，虽然日本经济极糟，但平均国民所得增幅，却与其他成长较快的工业国家相仿，部分原因是人口减少；因为经济成长减缓，前景不明，日本年轻人自然不敢结婚生子。

台湾矛盾的程度尚不似日本般严重，但疲弱的资本支出，造成贷款需求不足，成为低利率的元凶。当年长的劳工发觉未来所得会减少，比方预期利率只有一％，那么储蓄的本金，就得是预期利率为五％时的五倍，于是只能延后退休时间，好存更多的退休金。还有，低利率也压低不动产投资的融资成本，刺激房价上涨。

没有资本支出，就没有新增就业机会；年长劳工延后退休，就没有职缺被释出；再加上高耸入云的房价，对台湾年轻人而言，这一切简直就是一场噩梦。低利率是祸不是福，只会让富者更富，让年轻人了无希望，让年长者延后退休。

过去二十几年来，台湾人均所得都高于韩国，如今韩国已超越台湾；但台湾经调整后的ＰＰＰ（购买力平价指数）仍高于韩国，也比日本高。这意味着，韩日生活费用增加的幅度，比名目ＧＤＰ成长高。台湾薪资虽低于韩日，但开销也低于这两国。

但别高兴太早，在好看的ＰＰＰ数据中，有多少是因需求疲弱而造成物价低迷？又有多少是来自汇率控管的效果？此外，高于东京，甚至曼哈顿的台北房价，又有多少反映在ＰＰＰ当中？更令人担忧的是，如果台湾经济因一连串的乌龙事件而持续恶化，还能维持当前的ＰＰＰ吗？

降低需求不是经济成功的要素，而是经济溃败的结果。台湾矛盾是值得正视的警讯。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。