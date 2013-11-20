主要国家经济指标预测--11月21日****

路透11月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
11月20日(三)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,571
外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,731
-- 日本央行利率决议 -- -- --
11月21日(四)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 -- 顺差24.94
0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 49.5 49.1
Markit服务业PMI 51.0 50.9
Markit综合PMI -- 50.5
0828 德国Markit制造业PMI 11月初值 52.0 51.7
Markit服务业PMI 53.0 52.9
Markit综合PMI -- 53.2
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 51.5 51.3
Markit服务业PMI 51.9 51.6
Markit综合PMI 52.0 51.9
0900 意大利薪资指数(较前月) 10月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.4%
0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 10月 40 93.7
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余5.6
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 0 负4
1500 欧元区消费者信心指数 11月 负14 负14.5
1330 美国初请失业金人数(万人) 11月16日当周 33.5 33.9
四周均值(万人) -- 34.4
续请失业金人数(万人) 11月9日当周 287 287.4
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.2% -0.1%
(较上年同期) +0.3% +0.3%
核心PPI(较前月) 9月 +0.1% +0.1%
1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 52.4 51.8
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 正15.0 正19.8
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
11月19日(二)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
2350 日本出口(较上年同期) 10月 +18.6% +16.5%
进口(较上年同期) +26.1% +19.0%
贸易收支(亿日圆) 逆差10,907 逆差8,135
11月20日(三)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.2% 持平
(较上年同期) -0.7% -0.6%
0930 英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 11月 0-9-0 --
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 31.6 --
1200 美国抵押贷款市场指数 11月15日当周 451.1 --
再融资指数 1,941.3 --
1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.1% 持平
消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.0% +1.0%
扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%
1330 美国实质所得 10月 +0.1% +0.1%
1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.4% +0.1%
美国扣除汽车零售销售(较前月) +0.2% +0.1%
1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 9月 +0.2% +0.4%
1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 512 513
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 +0.1% --
**因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：
* 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定
* 美国9月新屋销售年率 待定
* 美国9月建筑支出 待定