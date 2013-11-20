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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 07:11 BJT

****主要国家经济指标预测--11月21日****

路透11月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
  
    11月20日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值
    2350    日本投资外国债券(亿日圆)                         前周         --  买超3,571
            外资投资日本股票(亿日圆)                                      --  买超2,731
    --      日本央行利率决议                                   --         --         --
    
    11月21日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值  
    0700     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                             10月        --   顺差24.94
    0758     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          11月初值      49.5        49.1
                 Markit服务业PMI                                        51.0        50.9
                 Markit综合PMI                                            --        50.5
    0828     德国Markit制造业PMI                          11月初值      52.0        51.7
                 Markit服务业PMI                                        53.0        52.9
                 Markit综合PMI                                            --        53.2
    0858     欧元区Markit制造业PMI                        11月初值      51.5        51.3
                   Markit服务业PMI                                      51.9        51.6
                   Markit综合PMI                                        52.0        51.9
    0900     意大利薪资指数(较前月)                           10月        --        持平
                           (较上年同期)                                   --       +1.4%
    0930     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                 10月        40        93.7
                 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --     盈余5.6 
    1100     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                  11月         0         负4
    1500     欧元区消费者信心指数                             11月      负14      负14.5
    1330     美国初请失业金人数(万人)                 11月16日当周      33.5        33.9
                       四周均值(万人)                                     --        34.4
                 续请失业金人数(万人)                  11月9日当周       287       287.4
    1330     美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  10月     -0.2%       -0.1%
                                (较上年同期)                           +0.3%       +0.3%
                            核心PPI(较前月)                    9月     +0.1%       +0.1%
    1358     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          11月初值      52.4        51.8
    1500     美国费城联邦储备银行制造业指数                   11月    正15.0      正19.8
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
         
    11月19日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      现值      预估值
    2350     日本出口(较上年同期)                             10月    +18.6%      +16.5%
                 进口(较上年同期)                                     +26.1%      +19.0%
                 贸易收支(亿日圆)                                 逆差10,907   逆差8,135
    
    11月20日(三) 
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      现值      预估值
    0700     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  10月     -0.2%        持平
                                (较上年同期)                           -0.7%       -0.6%
    0930     英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息)       11月     0-9-0          --
    1000     瑞士ZEW投资者信心指数                            11月      31.6          --
    1200     美国抵押贷款市场指数                     11月15日当周     451.1          --
                       再融资指数                                    1,941.3          --
    1330     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                  10月     -0.1%        持平
                 消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                       +1.0%       +1.0%
                 扣除食品和能源的核心CPI(较前月)                       +0.1%       +0.1%
                 扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期)                   +1.7%       +1.7%
    1330     美国实质所得                                     10月     +0.1%       +0.1%
    1330     美国零售销售(较前月)                             10月     +0.4%       +0.1%
             美国扣除汽车零售销售(较前月)                              +0.2%       +0.1%
    1330     加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                      9月     +0.2%       +0.4%
    1500     美国成屋销售年率(万户)                           10月       512         513
    1630     美国克利夫兰联邦储备银行CPI                      10月     +0.1%          --
    
    
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：

    * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数  待定
    * 美国9月新屋销售年率                        待定
    * 美国9月建筑支出                            待定
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