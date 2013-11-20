《分析》一些基金增持现金，担心美股多头盛宴在2014年落幕

他说，“小型股告诉我们：经济正在改善，而且将持续好转。”

不过，资产配置经理人预期2014年初市场将走势震荡，正逐渐转往其他资产作为对冲。掌管Platinum Partners旗下13亿美元对冲基金的Uri Landesman说，该公司已削减多仓，并买进黄金，因预期美联储缩减购债将造成市场波动。Landesman预期标普500指数在2014年初将跌至1,550点，大约从当前水平下跌14%。

他说，“我想我们就快要进入一段相当严峻的修正期。”

即使是像Brian Lazorishak这类完全投资型的基金经理人，也对在目前的股价水平买入持谨慎态度。他表示对于像他这样必须在任何时候都将全数资产投入股票的基金来说是个难题。

因此，他大幅减持例如越野车制造商Polaris Industries 之类的股票，这只股票今年已涨逾60%。他也不去碰那些他认为股价已被高估的股票，例如串流影音服务商Netflix 、社群网站LinkedIn ，而是转进医药设备制造商Hanger Inc 之类的股票。根据汤森路透数据，Hanger以未来获利计算的市盈率为14.9倍，低于19倍的同业均值。