《分析》一些基金增持现金，担心美股多头盛宴在2014年落幕

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
他说，“小型股告诉我们：经济正在改善，而且将持续好转。”
不过，资产配置经理人预期2014年初市场将走势震荡，正逐渐转往其他资产作为对冲。掌管Platinum Partners旗下13亿美元对冲基金的Uri Landesman说，该公司已削减多仓，并买进黄金，因预期美联储缩减购债将造成市场波动。Landesman预期标普500指数在2014年初将跌至1,550点，大约从当前水平下跌14%。
他说，“我想我们就快要进入一段相当严峻的修正期。”
即使是像Brian Lazorishak这类完全投资型的基金经理人，也对在目前的股价水平买入持谨慎态度。他表示对于像他这样必须在任何时候都将全数资产投入股票的基金来说是个难题。
因此，他大幅减持例如越野车制造商Polaris Industries 之类的股票，这只股票今年已涨逾60%。他也不去碰那些他认为股价已被高估的股票，例如串流影音服务商Netflix 、社群网站LinkedIn ，而是转进医药设备制造商Hanger Inc 之类的股票。根据汤森路透数据，Hanger以未来获利计算的市盈率为14.9倍，低于19倍的同业均值。
“现在想找到看起来估值不错的股票肯定是更难了，”他说。(完) (编译 戴素萍/王兴亚/李婷仪 审校 田建华/石冠兰)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币