《外汇专栏》公债利差将成为澳元兑日圆短期升势催化剂

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 石冠兰
路透伦敦11月19日 - 随着日本投资者受到澳洲一宗大型公债销售的收益率水平吸引，澳元兑日圆 短期内可望获得提振。
澳洲金融管理办公室周二通过银团出售新债，筹资规模达到破纪录的59亿澳元(55.3亿美元)，这些债券为2033年4月21日到期，票息4.5%。
该笔公债的收益率为4.86%。
日本周二也出售了20年期公债，平均得标收益率为1.514%。在二级市场，20年期收益率 为1.51%。因此澳洲与日本公债之间的利差，可能对日本投资者群体尤具吸引力。
日本投资者可能注意到，澳洲金融管理办公室已表示在2014年4月前不会进一步发债。
而且澳洲央行称，尽管有证据表明此前的降息在发生作用，但不排除将2.5%的纪录低位利率进一步下调的可能性。
日本对于澳债的投资意愿可能足以支撑澳元兑日圆走高。
进一步看，中国当局计划进行的经济社会改革可能进一步刺激澳洲对中国的贸易，从而利好澳元。
中国是澳洲矿产商品的主要市场。
甚至连澳洲农户都跃跃欲试，希望把袋鼠肉销往中国。据世界贸易组织(WTO)数据，中国对肉类需求未来八年料增长近17%。
这样的想法说明，澳洲企业将中国视作了“自家市场”。
考虑到所有这些因素，未来一段时间，澳元兑日圆可望上扬，若突破目前处于94.50的200日移动均线水位，则有望进一步上看96.00日圆。(完) (译文审校 隋芬)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币