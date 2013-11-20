版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 11:32 BJT

《外汇专栏》公债利差将成为澳元兑日圆短期升势催化剂

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 石冠兰

路透伦敦11月19日 - 随着日本投资者受到澳洲一宗大型公债销售的收益率水平吸引，澳元兑日圆 短期内可望获得提振。

澳洲金融管理办公室周二通过银团出售新债，筹资规模达到破纪录的59亿澳元(55.3亿美元)，这些债券为2033年4月21日到期，票息4.5%。

该笔公债的收益率为4.86%。

日本周二也出售了20年期公债，平均得标收益率为1.514%。在二级市场，20年期收益率 为1.51%。因此澳洲与日本公债之间的利差，可能对日本投资者群体尤具吸引力。

日本投资者可能注意到，澳洲金融管理办公室已表示在2014年4月前不会进一步发债。

而且澳洲央行称，尽管有证据表明此前的降息在发生作用，但不排除将2.5%的纪录低位利率进一步下调的可能性。

日本对于澳债的投资意愿可能足以支撑澳元兑日圆走高。

进一步看，中国当局计划进行的经济社会改革可能进一步刺激澳洲对中国的贸易，从而利好澳元。

中国是澳洲矿产商品的主要市场。

甚至连澳洲农户都跃跃欲试，希望把袋鼠肉销往中国。据世界贸易组织(WTO)数据，中国对肉类需求未来八年料增长近17%。

这样的想法说明，澳洲企业将中国视作了“自家市场”。

考虑到所有这些因素，未来一段时间，澳元兑日圆可望上扬，若突破目前处于94.50的200日移动均线水位，则有望进一步上看96.00日圆。(完) (译文审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐