更新版 2-新债招标：中国10年续发国债结果创逾九年新高，疲弱市况下需求尚可

* 10年续发固息国债中标收益率创逾九年新高

* 现券积弱难返市况下，结果基本符合预期

* 招标前机构一度预期更趋悲观

* 投标倍数尚可，部分机构认可其配置价值

* 获得1.5亿元追加认购，最终发行量281.5亿元 (新增招标结果公告及更多背景)

路透上海11月20日 - 中国财政部周三招标的10年期续发国债中标收益率创下逾九年新高，相较近期疲弱不堪现券市况，并未如预期大幅走高。市场人士表示，虽然市场恐慌心态不减，招标前机构预期更趋悲观，但鉴于10年期为基准国债品种，且高位收益率具备一定吸引力，部分机构仍认可其配置价值。

业内人士周三透露，财政部稍早招标发行的280亿元人民币10年期续发固息国债，中标收益率为4.7121%，接近此前市场预测均值为4.72%，创下逾九年新高；该期债边际中标收益率为4.7754%，首场投标倍数为1.94倍。

刊登在中国债券信息网的公告并显示，今日固息国债在280亿元人民币招标额基础上，获得1.5亿元追加认购，最终发行量为281.5亿元。

“应该说符合预期吧，没有高太多就算万幸了，招标前都说在75-80呢，”北京一券商交易员表示，有6、7bp的边际利差，同时边际倍数达到7倍，说明机构分歧比较大，博边际的也不少。

华中一银行交易员透露，该券随后一级半市场在4.69%-4.73%返手续费成交，中边际的机构还是赚了不少，且随后有机构追加投标1.5亿。

“没有太悲观，结果还可以，不少机构还是很眼馋的，二级市场部分长期限券种收益率也没再上了，”她称。

中债登数据显示，10年国债招标利率前次高点为2004年8月9日，中标利率为4.86%。中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，10年品种最新收益率为4.6722%。标的券--剩余期限约9.76年的固息国债130018券前日收市加权收益率 在4.6487%。

今日招标新债为今年第18期10年品种的第二次续发。利息按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。

该期债11月21日至11月25日进行分销，11月27日起与原发行部分合并上市交易，财政部今年第18期记账式附息国债 从2013年8月22日开始计息，票面利率4.08%。