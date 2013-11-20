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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 15:50 BJT

台湾财政：财政部考虑明年停发可分割公债，惟需洽央行决定--消息

路透台北11月20日 - 台湾两位公债交易商周三表示，台湾财政部考虑明年停止发行可分割公债，但必须要洽央行讨论后才能决定。

交易商称，财政部于今日下午与主要公债交易商召开年度会议，国库署官员于会议中表达上述说法。

一证券商交易主管称，财政部此举应是考虑可分割公债在次级市场缺乏流动性。

财政部于10月中发行了一期五年可分割公债300亿台币。该期公债系为发展保本型商品，建构较完整之殖利率曲线。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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