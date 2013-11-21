《分析》资金紧势持续中国央行再现逆回购一周双操作，净投放创近两月新高

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
* 资金偏紧公开市场再现逆回购一周双操作
* 成为提振机构信心，稳定情绪的良药
* 净投放创近两个月新高，但难解实质资金供给失衡
* 近期逆回购启启停停，政策信号意义减弱
作者 康熙泽
路透北京11月21日 - 为应对中国银行间资金供需失衡持续的市况，央行公开市场再现逆回购一周双操作，致当周净投放创近两个月来新高。业内人士认为，本周逆回购操作量虽对缓解资金紧张的实质意义不大，但对提振机构信心，稳定情绪算是一剂良药。
10月长假后，公开市场逆回购操作启启停停，无连贯性可寻，交易员指出，当前该操作更重要的价值是调节短期流动性，而通过其判断政策走向的信号意义有所降低；虽然11月经济先行指标或预示今年四季度经济增长势头可能减弱，但通胀的潜在风险不可不防，货币政策中性偏紧的基调仍在延续。
南京银行金融市场部研究主管黄艳红表示，在资金面比较紧张的情况下，央行本周调高了逆回购操作频率，一方面平抑资金波动，另一方面有助优化机构对流动性的预期。
“资金紧张央行就有所动作了，(逆回购)放出这个量还是让心态稳定一些。”广发银行高级交易员颜岩说。
受惠于今日逆回购施援，孱弱的债市参与者信心获得安抚，中国国开行稍早增发的两期固息债结果均低于预期及二级市场。
不过央行提高公开市场主动投放的量级，也未能令本周资金面紧势获得实质改善。周四，在14天期逆回购操作规模尚未补平国库现金到期流出量，加之大盘转债发行在即的情况下，银行间资金市场七天以上资金需求仍难满足。
兴业银行金融市场部固定收益研究员郭草敏认为，不排除央行与市场在定义流动性是否紧张上存在差异。探究央行本周的操作逻辑，经过一段时间观察发现，当货币市场七天期回购利率超越5%后，央行往往会有所动作，那5%是否意味央行容忍的上限呢？
中国人民银行副行长胡晓炼周三称，资金供给是受到一定约束的，资金供应量要适度，毕竟要考虑通货膨胀的因素，并称将在条件成熟时放开存款利率管制。
本周公开市场一改11月来逆回购一周一次的操作频率，转而在周二和周四分别进行了350亿元和330亿元的逆回购操作，期限为7天和14天，中标利率均持稳于前次水平。
对应回顾七天期回购加权平均利率的表现，11月来该利率仅有两日攀升逾5%上方，即上周五和本周一，分别达5.4470%和5.4447%。
欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：r.reuters.com/byf84v
**逆回购启启停停，政策信号意义减弱**
近期逆回购启启停停，连续性较差。交易员就此认为，相比过去，这一操作对判断政策走向的信号意义有所减弱，而更多是为调节短期流动性。
颜岩表示，原来还把公开市场操作看成政策转变的信号，现在好像没有这方面的意思了，以后操作上可能就是很灵活，以调节短期资金。
“往年进行回购都有一个连续性，但最近是要暂停就暂停，要发就发，即使进行逆回购也不会放很多，价格也是随行就市，现在越来越感觉公开市场只是一个调剂的工具而已，没必要过多解读。”华南一银行交易员也称。
经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。排除节假日因素，此前央行在公开市场上通常是周二和周四进行逆回购操作，不过10月第二周以来，这一操作停停启启，规律性较弱。
那么把脉当前央行对货币政策的态度又是如何呢？尽管11月经济先行指标或预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱，但业内人士多认为，通胀的潜在风险不可不防，货币政策中性偏紧的基调仍在延续。
“虽然市场存在预期，经济转弱，货币政策可能放松，(现券)中长端收益率下行，不过我认为，在政府放宽对经济增速的容忍度后，增长势头放缓也不代表政策会放松。”颜岩称。
他认为，政府还是会坚持调结构和坚持改革步伐，当前政策还是一个中性偏紧的定位，当然随后公布的经济数据也值得关注。
国信证券宏观经济分析师钟正生在今日发布的报告中称，市场对货币政策偏紧态势基本没有疑义；当前经济增长数据稳健，通胀中枢抬升，确实看不到央行“放水”的理由。
国家主席习近平近期表示，为了从根本上解决中国经济长远发展问题，必须坚定推动结构改革，宁可将增长速度降下来一些，要实现到2020年GDP翻番目标，只要7%增速就够。外界普遍认为2014年的中国经济增长目标可能下调至7%左右。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) --
(周四) --
逆回购 (周二) 350
(周四) 330
央票到期 --
央票到期续做 --
正回购到期 --
逆回购到期 90
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净投放 590 (完) (审校 曾祥进)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
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