《热点透视》香港电力大亨各行其道，嘉道理重本土而李嘉诚谋海外

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani；编译 朱晓军

路透香港11月19日 - 香港的电力大亨们正在选择不同的发展道路。嘉道理家族的中电控股 正以18亿美元从美国石油巨头艾克森美孚 (Exxon Mobil) 处收购在港电力资产。而对比鲜明的是，其竞争对手李嘉诚正减少在香港的投资曝险。

中电控股已经控制着香港一半的电力输送业务。目前，该公司正将其在青山发电的股权从40%增至70%。青山发电拥有香港五家发电厂中的三家。以这桩交易15亿美元的规模计算，对青山发电的估值为2012年获利的约13倍--比中电控股自身的倍数低。同时，中电控股还将以2.59亿美元收购香港抽水蓄能发展公司剩余的51%股权，实现完全控股。

艾克森美孚在香港经营电力业务近50年，它这次退出香港市场给当地电力行业“双雄会”格局带来了最新一次洗牌。李嘉诚准备剥离1980年代以来就控股的香港电灯大部分股权，通过首次公开招股(IPO)出售。银行业者称此举可能募得50亿美元。这笔收益将由他旗下能源投资的控股公司电能实业用于进一步收购国外资产，因为国外监管更加宽松，资产价格也仍然低迷。

李嘉诚向海外发展是有道理的。香港目前规定，公用事业公司年回报不得超过固定资产净值的9.9%。但是据里昂证券称，当现有监管框架在2018年修订时，这一比例可能降到7%。全球利率走高的预期使得这一前景更加灰暗。此外，李嘉诚的电力业务已有超过一半获利源自海外。